За четверг, 19 августа, в регионе зарегистрирован 261 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 1,0%. Об этом сообщили в областном информационном штабе.

Иллюстративное фото kfor.com

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 58, Рудный – 26, Аулиекольский район – 22, Денисовский район – 19, Алтынсаринский район – 18, Мендыкаринский район – 18, Костанайский район – 14, Житикара – 14, Аркалык – 13, Лисаковск – 11, по 10 случаев - в Карасуском и Б. Майлина районах, 9 случаев в Сарыкольском районе, по 6 случаев - в Камыстинском и Федоровском районах, 5 случаев в Жангельдинском районе, по 1 случаю - в Амангельдинском и Карабалыкском районах.

222 пациента обследованы по самообращению, 33 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 6 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 233 с симптомами заболевания, 28 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 19 августа 2021 г. зарегистрирован 25 761 случай COVID-19. Количество выздоровевших больных - 23 105 человек, в том числе 330 за 19 августа.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 282 867 человек (+1 692), вторым компонентом 221 778 (+2 189).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 18 августа в регионе было выявлено 10 заболевших коронавирусной пневмонией, 1 человек скончался от коронавируса с положительным ПЦР-тестом (КВИ+).

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 514 человек.

Для уточнения количества летальных случаев в регионе "НГ" запросила информацию в управлении здравоохранения. Исходя из ответа и. о. руководителя управления Рустема Айтбаева по количеству смертей на 10 августа 2021 года и учитывая все летальные случаи после этой даты, в регионе от КВИ+ с 3 апреля 2020 года скончались 89 человек, от КВИ- с 1 августа 2020 года - 24 человека, всего - 113 человек.