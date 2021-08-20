Основная программа в этом году проходит в формате онлайн. Но уже завтра, 21 августа, по всему городу проедет передвижная сцена, на которой местные артисты будут поздравлять горожан и исполнять подготовленные номера. По какому маршруту проедет автомобиль с артистами, сообщили в пресс-службе городского акимата.

Старт программы назначен на 19.00. На набережной по ул. Гашека артисты в течение 10 минут покажут свои номера, а затем машина двинется по улицам города. Исполнять программу будут прямо во время движения, но запланированы несколько точек (красные прямоугольники на схеме), где автомобиль остановится и артисты исполнят 2-3 номера.

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Кроме того, с 19.00 по реке Тобол пройдут творческие катера с концертной программой «Тобыл жағасында». Места отправления - от набережной "Шагала" и набережной на ул. Гашека.

Трансляцию празднования 142-летия Костаная обещают также показывать на местных телеканалах.