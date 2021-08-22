В начале августа президент Токаев заслушал доклад генерального прокурора Нурдаулетова о состоянии законности в стране, в частности он сказал: «Благодаря предпринятым органами прокуратуры мерам с начала года защищены права порядка 5 тысяч граждан и 92 тысяч предпринимателей». Чувствуете разницу? Получается, что наша прокуратура стоит на страже интересов не простых людей, а бизнеса? А ведь действительно у нас бизнесу отдано все.

Писатель Игорь Атаманенко говорит: «Ленин показал, что страной можно управлять коллективно, Сталин - что можно управлять единолично. Хрущев - что управлять может дурак. Брежнев - что вообще можно не управлять, А Горбачев показал, что Советским Союзом можно управлять из-за границы. Только в 1989 году супруги Горбачевы посетили одиннадцать иностранных государств». Ну а Назарбаев решил, что государством может править бизнес. Он провел явно несправедливую приватизацию и сделал ставку на иностранные инвестиции.

Что из этого получилось, мы наблюдаем сейчас. Куда уходят миллиарды от добычи полезных ископаемых? Кому они приносят пользу? А тем же зарубежным инвесторам и кучке наших «счастливцев», приближенных к власти и всем известной семье. Да иначе быть не может. Не зря иностранных инвесторов называют цивилизованными международными хищниками.

Идем дальше. С. Бизаков в своей книге «Ветви одного могучего дерева.(Тюркские народы)» пишет, что в Советском Казахстане было свыше 20 тысяч промышленных и индустриальных предприятий. После России и Украины Казахстан занимал 3-е место по производству промышленной продукции. Все это прибрал к рукам бизнес и благополучно «похоронил». Наблюдали мы это и у себя. Где такие гиганты, как камвольной-суконный комбинат, химзавод, КЖБИ?

Мы стали потребителем результатов научно-технической революции, а не участниками ее. Казахстан полностью зависим от импорта. Завозим даже унитазы. Дожили до обыкновенного позора: едим картошку из Египта. И все это результат работы нашего хваленого бизнеса.

Хуже того, в последнее время наши олигархи сильно стали нуждаться в помощи. Сложилась странная ситуация: государство не имеет права вмешиваться в дела бизнеса, но почему-то обязано ему помогать. Ведь бизнес не без основания и даже с долей зазнайства считает, что держит свою судьбу в собственных руках. Также известно, что там, где бизнес, там и риски. И причем тут государство, от которого бизнес беспрестанно требует помощь? Как ни странно, но государство не перестает вкладывать в бизнес миллиарды. Вообще-то странного тут ничего и нет. Дело в том, что многие депутаты и чиновники имеют свой бизнес. Таким образом они за счет народа помогают себе.

Самое парадоксальное, что бизнес у нас практически ничего не производит. У нас «торговый» бизнес. Стоит ли им помогать - большой вопрос.

Очевидно, что для власти «здоровье бизнеса» важнее здоровья нации. Возьмем наш регион. В нашей области заболевших ковидом было: 10 августа - 257 человек, 11-го - 264, 12-го - 271 человек. Несмотря на это, у нас ослабляют карантинные меры. И это в угоду бизнесу. Рестораны требуют разрешить работу до двух часов ночи. Ночные клубы, видишь ли, теряют выручку. А ведь рабочий люд не сидит в кабаках до двух ночи и не посещает ночные клубы - им завтра на работу. Закрадывается крамольная мысль - может, на это влияет американец Бенджамин Франклин, портрет которого изображен на 100-долларовой купюре?