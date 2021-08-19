Между регионами Казахстана есть разрыв в качестве знаний - министр
Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов рассказал о разрыве в качестве знаний между регионами Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
"Результаты PISA 2018 показали, что имеется разрыв в качестве знаний не только между сельскими и городскими школами, но и между разными регионами. Между прочим, разрыв между разными регионами нашей страны, унитарной по своему устройству. Конечно, вызывает очень большую тревогу", - сказал министр на республиканской августовской конференции педагогов.
К примеру, по его словам, показатели качества образования в городских школах Кызылординской, Мангистауской, Актюбинской областей ниже сельских школ Павлодарской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Костанайской областей.
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