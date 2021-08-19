Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов рассказал о разрыве в качестве знаний между регионами Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

"Результаты PISA 2018 показали, что имеется разрыв в качестве знаний не только между сельскими и городскими школами, но и между разными регионами. Между прочим, разрыв между разными регионами нашей страны, унитарной по своему устройству. Конечно, вызывает очень большую тревогу", - сказал министр на республиканской августовской конференции педагогов.

К примеру, по его словам, показатели качества образования в городских школах Кызылординской, Мангистауской, Актюбинской областей ниже сельских школ Павлодарской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Костанайской областей.

В то же время, как подчеркнул глава МОН, в Павлодарской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях наблюдается значительный разрыв в знаниях между городскими и сельскими школами.

"Школьники Атырауской области имеют самые низкие баллы по стране и значительно отстают от сверстников других регионов по всем трем предметам PISA (математика, естествознание и читательская грамотность. - Прим). Несмотря на это, более половины учащихся Атырауской области - это учащиеся именно городских школ", - добавил министр.