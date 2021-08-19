Чтобы ответить на этот вопрос, сегодня, 19 августа, ГКП пригласило 13 контролеров и представителей СМИ в 28 дом в микрорайоне Юбилейный. По данным «Костанай-Су», в новых микрорайонах (Юбилейный и Береке) живет немало должников, вероятно это связано с тем, что многие жильцы арендуют квартиры.

Контролеры пытались попасть в одну из квартир, где проживает должник. После продолжительных стуков в дверь и просьб открыть, потребитель все-таки вышел и оплатил долг в 14 000 тенге, который накопился с декабря 2020 года. Если бы долг не был оплачен, то сотрудники «Костанай-Су» установили бы заглушку, чтобы перекрыть должнику доступ к своим услугам.

Заставить должника заплатить контролеры смогли в частности с помощью СМИ

По словам пресс-секретаря ГКП «Костанай Су» Виалетты ЕРМОЛОВОЙ с августа начались массовые отключения потребителей, которые имеют задолженности. Прежде чем отключить потребителя, контролеры напоминают, предупреждают и обзванивают должников. Если же после предупреждения в течение 30 дней человек не оплачивает задолженность, то «Костанай-Су» отключает его от услуг.

Контролер высчитывает сумму долга с помощью планшета

- Предприятие уже на протяжении 4 лет упорно борется с дебиторской задолженностью. И если до февраля 2019 года мы делали это путем подачи заявлений в судебные органы, то сейчас мы подаем эти заявления нотариусу, - прокомментировала Ермолова. - На сегодняшний день сумма к взысканию по исполнительному листу существенно выросла: если раньше при обращении в суд госпошлина составляла 1 % от суммы долга (максимум 200 тенге), то сейчас услуги нотариуса с почтовыми расходами обойдутся должнику примерно в 3 307 тенге.

Она добавила, что если к этой сумме добавить еще процент судебного исполнителя (25% от суммы долга и услуг нотариуса), то при долге в 5 000 тенге потребитель заплатит 10 384 тенге.

В случае неуплаты долга, сотрудники «Костанай Су» ставят заглушку

Как отметили в пресс-службе, дебиторская задолженность населения Костаная перед ГКП «Костанай Су» на 1 августа составила 36,2 млн. тенге.

Фото Андрея СКИБЫ