В салонах костанайских автобусов все-таки установили дополнительные аппараты для приема безналичной оплаты проезда. Но появились валидаторы не возле входа в среднюю дверь, как ранее обещали в отделе ЖКХ горакимата, а рядом с местом водителя.

Дополнительный валидатор в автобусе № 24 находится возле водителя /Фото Андрея СКИБЫ

Кроме того, в автобусах теперь транслируют объявление об оплате при входе и об ответственности за проезд без билета. Причем пассажиры на многих маршрутах продолжают платить на выходе и не получают билетов от водителя.

Как пояснил "НГ" директор ТОО «Жарык Жол-1» Виктор МУЩИНСКИЙ, ставить дополнительные валидаторы в середине автобуса экономически невыгодно, так как водитель не видит, оплатил пассажир проезд или нет.

- С дополнительным валидатором стало намного проще - пассажиры проходят быстрее, также это исключает форс-мажорные ситуации, которые возникали ранее, - отмечает Мущинский. - Например, если у пассажира на карте нет денег и он разбирается с водителем, в это время другие пассажиры могут оплачивать через второй прибор. Таким образом не создается очередь, а водитель контролирует ситуацию.

Мущинский также пояснил, что на маршрутах, которые обслуживает его ТОО (№№ 24 и 27), дополнительные валидаторы есть еще не во всех автобусах, но везде пассажиры входят через переднюю дверь и при оплате наличными водители выдают билеты. А при оплате по безналу в случае проверки нужно предоставить сотруднику комиссии «Alem Pay» транспортную карту, либо показать SMS-подтверждение или чек в мобильном приложении.

Как сообщил заместитель директора ТОО «Компания STA» Юрий ПАНАСЕНКО, установка дополнительных валидаторов на маршрутах №№ 8, 10 и 21 только планируется, но сроки зависят от ТОО «Alem Pay».

- Пассажиры у нас заходят через среднюю дверь, оплата производится при выходе, у водителя. Если человек оплачивает наличными, то по его требованию выдается билет, но, как правило, так как человек выходит, то в этом нет необходимости, - пояснил Панасенко.

18 августа корреспондент «НГ» на остановке «Магазин «Радуга» за полчаса посмотрел, как заходят пассажиры в автобусы №№ 2, 3, 24 и 27. Дополнительные валидаторы были только на маршрутах №№ 3 и 24. Причем в "тройку" запускают через среднюю дверь и выпускают через переднюю, так что звучащая в салоне информация о проезде без билета явно противоречит реальности.