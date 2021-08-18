За вторник, 17 августа, в регионе зарегистрировано 267 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 1,0%. Об этом сообщили в областном информационном штабе. Днем ранее было выявлено 273 заболевших, темп прироста заболеваемости был чуть выше - 1,1%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 63, Рудный – 26, Житикара – 23, Аркалык – 20, по 17 случаев - в Аулиекольском и Денисовском районах, район Б.Майлина – 16, Карасуский район – 14, Алтынсаринский район – 13, Костанайский район – 10, по 9 случаев - в Лисаковске и Карабалыкском районе, по 8 случаев - в Мендыкаринском и Сарыкольском районах, 6 случаев в Амангельдинском районе, 3 случая в Камыстинском районе, по 2 случая - в Узункольском и Федоровском районах, 1 случай в Жангельдинском районе.

217 пациентов обследованы по самообращению, 46 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 239 с симптомами заболевания, 28 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 17 августа 2021 г. зарегистрировано 25 236 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 22 332 человека, в том числе 48 за 17 августа.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 279 614 человек (+1 791), вторым компонентом 217 512 (+2 050).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 14 августа в регионе было выявлено 12 заболевших коронавирусной пневмонией, летальных случаев зарегистрировано не было.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 488 человек.

По подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ и КВИ- в Костанайской области с начала пандемии - 96 человек.