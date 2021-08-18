Казахстан расположился на «почётном» 128-е месте из 167, попав в категорию стран с авторитарными режимами правления, передает Finprom.kz.

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Рейтинг стран мира по уровню демократии составили исследователи The Economist Intelligence Unit - аналитическое подразделение британского журнала The Economist. Индекс РК достиг всего 3,14 — это соответствует уровню авторитарных режимов. Казахстан разместился в рейтинге между Зимбабве (127-е место) и Конго (129-е место).

Индекс измеряет уровень демократии внутри государства и основан на методологии экспертных оценок и результатах опросов общественного мнения в соответствующих странах, характеризующих состояние 60 ключевых показателей, сгруппированных в пять основных категорий:

• избирательный процесс и плюрализм;

• деятельность правительства;

• политическое участие;

• политическая культура;

• гражданские свободы.

Среди стран ЕАЭС и Центральной Азии лучше, чем у РК, позиция у Армении (89-е место) и Кыргызстана (107-е место) — обе страны вошли в список государств с гибридными режимами. Россия тоже обогнала Казахстан, но незначительно, попав, как и РК, в категорию стран с авторитарными режимами и заняв 124-е место — между Эфиопией и Нигером.

Ещё хуже, чем в РК, ситуация в Беларуси (148-е место), Узбекистане (155-е место), Таджикистане (159-е место) и Туркменистане (162-е место, что совсем близко к Северной Корее, занявшей последнее 167-е место в рейтинге).