Мастер-класс проходил в интерьерах выставки работ самого Александра ЗАХАРЧЕНКОВА, среди которых были и акварельные рисунки.





Увидеть, как работает признанный художник, и узнать тонкости работы в акварельной технике пришли ученики художественной школы им. А. И. Никифорова и несколько взрослых, интересующихся изобразительным искусством.





Всё было просто - рабочее место организовано с помощью листа тонкого пластика, куска линолеума, пульверизатора с водой, видавшей виды коробки с акварельными красками, пучка разнокалиберных кистей и одного мастихина. Бюджетно и безо всякого пафоса.

Даже тем, кто никогда не держал кисть в руках и не собирается этого делать, было интересно посмотреть, как рождается картина. А уж для тех, кто рисует и намерен совершенствоваться в этом деле, тем более масса полезной информации. Для мастер-класса выбрали технику «акварель по сырому», когда краски наносятся на смоченную водой бумагу.

- Акварель - самый сложный вид рисунка, потому что ошибаться нельзя, - отмечает Александр Васильевич. - В масле или гуаши можно перекрыть неудавшийся фрагмент новым слоем, в акварели этого не сделаешь.

Начал Александр Захарченков с того, какие материалы нужны для создания акварельного рисунка. Основа всего - бумага. Конечно, если уж очень хочется рисовать, можно это делать на чём угодно, в далёком прошлом вообще на стенах пещер охрой рисовали. Но акварель требует особого подхода, тут как раз характеристики бумаги имеют очень важное значение. Плотность, состав, фактура влияют на то, как бумага примет воду, как будут расходиться по ней краски, насколько яркими они будут после высыхания.

Для показательного рисунка художник выбрал бумагу плотностью 200 г/кв. м. Но тут же показал два своих выставочных рисунка, один из которых выполнен на такой же бумаге, а второй - на бумаге с плотностью 300 г/кв. м. И объяснил, чем вторая лучше первой, как именно это влияет на результат.

- Что получится в итоге, на 50 и более процентов зависит от бумаги, - объяснил Захарченков. - Можете сами сравнить эти риснуки и убедиться, насколько «звучит» цвет на хорошей бумаге по сравнению с посредственной.

Впрочем, художник добавил, что с помощью мастерства можно в какой-то степени «вытянуть» рисунок и на бумаге худшего качества.

За основу рисунка мастер взял фотографию уральского пейзажа: лес, скалы, вода - одно из лучших сочетаний, какое только может создать природа. Быстрыми и легкими движениями мягким карандашом набросал основные линии пейзажа, попутно объясняя, как правильно разделить пространство на картине.

После смачивания листа и изгнания воздушных пузырей, которые затаились между бумагой и листом пластика, заменяющим планшет, началось самое интересное - таинство рождения картины.

Краски Александр Васильевич смешивал на куске линолеума, служившем палитрой. и быстро, с присущей ему моментальной виртуозностью делал сочные мазки на бумаге.

Для непосвящённых было открытием узнать, что в работе с акварелью можно пользоваться мастихином. Этим маленьким художественным мастерком аккуратной линией снимается слой акварельной краски там, где через кроны деревьев должны угадываться стволы. Линии воды тоже обозначались именно мастихином.

Мастер рассказал, как потом, на уже подсохшем рисунке с помощью лессировки создать эффект переливчатости, свойственный воде, который так завораживает нас при взгляде на реку или озеро. Зрители узнали несколько маленьких секретов, позволяющих сделать рисунок более эффектным (например, использование крупинок соли), как учитывать изменение яркости при высыхании акварели и прочие акварельные тонкости.

Конечно, поделиться всеми приемами и хитростями Александр Захарченков просто физически не мог, на это просто не хватало времени. Но такие мастер-классы нужны не только для того, чтобы признанные мастера могли делиться опытом, но и чтобы в ком-то ещё зажечь творческую искру. Если хоть один из зрителей, прибежав домой, схватился за кисти и начал рисовать, значит, цель достигнута. И даже не важно, как далеко будет продукт этого творчества от идеала, главное ведь - само движение души.

Фото Ксении РЕБИК



