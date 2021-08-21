Не думаю, что прямо-таки все граждане РК испытали шок от итогов выступления сборной на Олимпиаде в Токио. Да, ждали большего, нас приучили, что без золота команда не возвращалась, хотя 8 бронзовых медалей тоже на дороге не валяются.

Но пора открыть глаза. Классных спортсменов готовили, в основном, тренеры советской выучки, для которых честь страны не была пустым звуком. Сегодня их практически не осталось, а на смену пришли «голодные волки», заряженные на обогащение любым путем. Это подготовка липовых мастеров, победы в третьеразрядных международных турнирах, использование землячества и кумовства для проталкивание своих учеников в сборные команды. Из жизни плавно, но неумолимо ушел спортивный принцип отбора.

А вы видели, кто поехал в Токио в составе делегации? Ну, с Аскаром Маминым и Тимуром Кулибаевым все более-менее понятно. Но что там делали вице-президенты и многочисленная группа молодых людей, обозначенных как «сотрудники НОК»? Чем они могли помочь спортсменам, обеспеченным тренерами, врачами и массажистами? У меня предположение, что это эскортники, прихваченные для оказания услуг ВИП-персонам, экскурсанты за государственный счет. Вернувшись из поездки, никто из них не поделился впечатлениями, никого не посетила мысль о смене вектора движения за здоровье населения, об истинной, а не бумажной массовости в занятиях физкультурой и спортом. Достоверность поступаемых из регионов цифр никто не проверяет, от любой проверки можно откупиться.

Между тем в стране отсутствует государственная система физического воспитания населения. Если в Союзе четко работала многоступенчатая система БГТО и ГТО и проводили соревнования по ним вплоть до первенства СССР, то сейчас где-то еще вспоминают про президентские тесты (12-21 год), а дальше есть только президентская миля, о которой практически все забыли. В середине 90-х мы с трудом продавили регулярные забеги на милю, в городе на старты выходили люди всех возрастов с руководителями организаций во главе. Аким Умирзак Шукеев возглавлял команду облакимата. Куда все это подевалось сегодня, если на родные забеги приходят только юные спортсмены и ветераны, которые в агитации не нуждаются? Слышал однажды, как представитель отдела спорта «укусил» участников - мол, что-то вас мало собирается. Хотя привлекать людей, даже через руководителей - прямая обязанность именно отдела спорта.

Из спорткалендаря исчезли пробеги памяти И. Алтынсарина, на 9 мая, ко дню города и дню дружбы народа Казахстана, с уходом Сергея Харченко пропала эстафета на призы газеты «Костанайские новости», не осталось пробегов в районах. Нам не хватает массовости и системности в проведении спортивно-оздоровительных мероприятий, особенно бега, достойного практически всем в любое время года. В Союзе был кросс на призы газеты «Правда», на финалы которого после предварительного отбора в селах, городах, областях, республиках приглашались команды всех перечисленных территорий. И сколько же там открывалось талантов.

Сегодня в Костанае нет легкоатлетического манежа, ребята занимаются зимой на обледенелых дорогах. Зато есть дворец футбола и клуб гольфа. А вот построить спортинтернат для особо одаренных детей из районов - денег нет. Или ума.

И напрашивается одна крамольная мысль: а не перестать ли нам надувать щеки в желании слыть передовой спортивной державой, и не заняться ли укреплением здоровья населения средствами физической культуры? Пользы для страны будет больше. А для начала снять с бюджетного финансирования ФК «Тобол». Это деньги на ветер. Судя по многочисленному присутствию в экономике области представителей Актобе, Архимед Бегежанович - не бедный человек. Вот пусть и заберет свою любимую игрушку в собственность. Народ это оценит, не сомневайтесь.

P.S. Сегодня узнал, что в школах на уроках физкультуры отменена оценочная система. Это идеологическая диверсия, направленная на развал системы физвоспитания населения.