В НПП "Атамекен" напомнили о том, как узнать, настоящие ли проверяющие пришли на объект, передает Informburo.kz.

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В Костанайской области появились фейковые мониторинговые группы, сообщается на сайте регионального филиала национальной палаты предпринимателей "Атамекен".

Под видом проверяющих, которые следят за соблюдением ковидных ограничений, мошенники ходят по объектам, запугивают предпринимателей и требуют деньги за то, что они закроют глаза на нарушения, которые якобы выявили. Об этом в социальных сетях рассказали сами бизнесмены.

"Все рейды в обязательном порядке регистрируются на сайте Infokazakhstan.kz с указанием состава мониторинговой группы и запланированного объекта. Законность проверки предприниматель может проверить самостоятельно. Для этого необходимо отсканировать QR-код, который указан на акте", – рассказал начальник отдела палаты предпринимателей Костанайской области Роберт Юсупов.

Эти требования появились в алгоритме работы мониторинговых групп 1 июля. Теперь деятельность каждой группы можно отследить с помощью платформы Infokazakhstan.kz , где содержатся сведения о запланированных проверках и их результатах. На их основе ежедневно формируются сводные таблицы по регионам со статистикой и типами выявленных нарушений.