Несмотря на то, что наш регион находится в "красной зоне", на всех 9-ти мероприятиях было большое количество гостей. О фактах нарушения карантина рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

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- В селе Есир Амангельдинского района в эти выходные на свадьбу собрались более 100 человек. А в селе Амангельды этого же района проводилась свадьба с участием 30 гостей, - рассказали в пресс-службе. - В Житикаре в кафе праздновали бракосочетание более 35 гостей.

Еще шесть фактов нарушения каранттина мониторинговые группы зафиксировали в Аулиекольском, Наурзумском районах, Рудном и Костанае.

- По всем нарушениям материалы направлены в департамент санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области для дальнейшего принятия решения, - отметили в пресс-службе.

С начала года мониторинговыми группами проведено 10 927 рейдовых мероприятий и выявлено 872 нарушений карантинных мер.