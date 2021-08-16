5 свадеб и 4 банкета "накрыли" мониторинговые группы за выходные в Костанайской области
Несмотря на то, что наш регион находится в "красной зоне", на всех 9-ти мероприятиях было большое количество гостей. О фактах нарушения карантина рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
Иллюстративное фото pixabay.com
- В селе Есир Амангельдинского района в эти выходные на свадьбу собрались более 100 человек. А в селе Амангельды этого же района проводилась свадьба с участием 30 гостей, - рассказали в пресс-службе. - В Житикаре в кафе праздновали бракосочетание более 35 гостей.
Еще шесть фактов нарушения каранттина мониторинговые группы зафиксировали в Аулиекольском, Наурзумском районах, Рудном и Костанае.
- По всем нарушениям материалы направлены в департамент санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области для дальнейшего принятия решения, - отметили в пресс-службе.
С начала года мониторинговыми группами проведено 10 927 рейдовых мероприятий и выявлено 872 нарушений карантинных мер.
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