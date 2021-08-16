В управление полиции поступило 6 заявлений от пострадавших. Сумма ущерба, нанесенного жителям областного центра, составила более 2 млн тенге. Большая часть похищенного - строительные инструменты.

- В конце июня в полицию обратилась 48-летняя женщина и сообщила, что неизвестные похитили с территории ТОО инструменты на сумму миллион тенге. Другой горожанин в июле также обратился с заявлением о том, что похитили из дома перфоратор, дрель и розетки. Такие же инструменты были похищены неизвестными на дачном участке у 51-летней женщины, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Кроме того, были сообщения и о квартирных кражах. В одном случае из квартиры в 8 микрорайоне пропали деньги в размере 170 тыс тенге. А по улице Чкалова неизвестный проник через окно в квартиру и украл ювелирные изделия и деньги на сумму 30 тыс тенге.

Над раскрытием краж работали сотрудники Южного отдела полиции майор полиции Талгат Кинжитаев, капитаны Кайржан Кенесбаев и Диас Жамекеев. Возглавил группу по раскрытию преступлений старший оперуполномоченный Алексей РУДАКОВ. Полицейские сняли следы отпечатков пальцев на местах происшествия и изучили камеры видеонаблюдения. Под подозрением оказался 36-летний ранее судимый житель Костаная.

Оказалось, что мужчина присматривал квартиры на первых этажах и отжимал пластиковые окна, чтобы проникнуть внутрь.

- До совершения краж из квартир, чтобы удостовериться, есть ли хозяева дома, вор вставлял в дверь спичку. Через время он возвращался узнать, на месте ли она и появлялись ли в течение суток дома жильцы, - рассказал старший оперуполномоченный Рудаков.

В результате оперативных мероприятий подозреваемый был задержан в восьмом микрорайоне областного центра. У него были изъяты вещественные доказательства, похищенные инструменты. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям. Начато расследование, подозреваемый арестован.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО