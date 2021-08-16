Открытая контрольная тренировка по бегу прошла в воскресенье, 15 августа, в селе Майское района Беймбета Майлина. Самые маленькие спортсмены пробежали 3 км, старшие - 10 км, а несколько фанатов бега решили пробежать 27 км для проверки своей выносливости.

Старт на дистанции 10 км

Посвятили тренировку памяти Владимира Ильича Горбенко - человека, который посвятил жизнь воспитанию детей в школе, работал учителем физической культуры, тренером по легкой атлетике и президентскому многоборью, до последнего дня вёл активный, здоровый образ жизни, пробежал многие километры по родному селу. Вот на его любимой тренировочной трассе и решили опробовать свои силы после полуторагодовалого карантинного соревновательного затишья.

К сожалению спортивные мероприятия также попали под карантин, ограничения не коснулись только республиканских соревнований, а молодые спортсмены, которые ещё не достигли высокого спортивного уровня, без соревновательных эмоций стали быстро терять интерес к тренировочному процессу. Поэтому и решили провести контрольную тренировку, а для мотивации пригласить ведущих бегунов Костанайской области.

Самые маленькие преодолевали 3 км

Всего в тренировке приняли участие около 30 человек, их разделили на забеги по возрастам. Перед стартом все участники и присутствующие пользовались средствами индивидуальной защиты и прошли допуск через систему Ashyq.

Гражданский журналист "НГ" побеседовал в участниками тренировки.

Марс ШУНГУРБАЕВ, руководитель отдела спорта района Беймбета Майлина:

- Цель нашей совместной тренировки легкоатлетов, лыжников, всех, кто проживает в Майском сельском округе, - вспомнить Владимира Ильича, что это человек был главным примером здорового образа жизни и вдохновлял всех, не только спортсменов. Он очень любил бегать, пробежал много марафонов и полумарафонов, к сожалению, год назад его не стало. Поэтому было решено собрать активную молодёжь, чтобы они могли в тренировочном процессе попробовать тут трассу, на которой тренировался Владимир Ильич Горбенко.

Участники забега на 10 км

Наталья САЕНКО, дочь Владимира Горбенко, призёр чемпионата РК 2021 года по летним видам президенского многоборья:



- Владимир Ильич Горбенко - это, в первую очередь, мой пара, мой учитель, мой первый и единственный тренер. Он был заслуженным учителем физической культуры Костанайской области, воспитал очень много ребят, которые отказались от вредных привычек и посвятили часть своей жизни спорту и активному образу жизни, в деревне это особенно трудно делать. Мы очень рады, что многие помнят папу и захотели поддержать нашу тренировку. Было очень мого желающих приехать со всей области, но мы не могли в такое тяжелое время подвергать людей опасности. Поэтому ограничились самыми близкими и людьми, которые тренируются сейчас совместно, чтобы соблюсти все меры безопасности. Мы идём по его стопам, воспитываем уже его внуков в том же направлении, которое он когда-то нам задал. В здоровом теле - здоровый дух.

Григорий ЮДИН, один из ведущих легкоатлетов Костанайской области:

- Мне посчастливилось быть учеником Владимира Ильича. В 2006 году я закончил школу, а в 2005-2006 годах Владимир Ильич был моим учителем физической культуры. Это тот человек, который стоял у истоков становления меня как личности, как спортсмена, как человека. Он меня на своей машине возил знакомил с заслуженным тренером РК по легкой атлетике Николаем Михайловичем Чудновским, возил меня на экзамены совместно с Игорем Александровичем Карачевым. В общем, они вдвоём меня вытягивали из масс молодежи, которая не увлекается спортом, и прививали мне интересен к спортивной деятельности, за что я им очень благодарен. Владимир Ильич навсегда останется в моей памяти как позитивный человек, добрый, искренний, готовый всегда прийти на помощь. Он был для меня как второй отец, я мог поделиться с ним о своих проблемах, переживаниях и он всегда давал ценный совет. Мы будем его помнить и после окончания пандемии проведём уже не просто тренировку, а полноценный спортивный пробег, на который, думаю, соберётся много спортсменов со всей Костанайской области, да и республики.

После пробега на 26 км (слева направо) Григорий Юдин, Игорь Карачев, Павел Брода

Александр МАРЧЕНКО, многократный чемпион и призёр чемпионатов Костанайской области по легкой атлетике, призёр чемпионата РК 2021 года по президентскому многоборью:

- Очень не хватает областных соревнований. Республиканские - это хорошо, но на них выходишь наугад, силы свои проверить негде. Вот сегодня даже не совсем то - вроде настраиваешь себя на результат, а организм тебе шепчет, что это же не соревнования, а тренировка, и эмоций уже не хватает. Но все равно я рад, что хоть так получилось себя заставить проверить свои силы, молодых ребят поддержать, задать им темп. Трасса тяжелая, бежали по бездорожью местами. Поэтому Владимир Ильич и был силён духом, тренируясь на таких трассах. Надеюсь, после пандемия эта тренировка перерастёт в соревнования, соберутся все сильные спортсмены и мы побьёмся от души.

Автор статьи - гражданский журналист "НГ"

Фото автора

