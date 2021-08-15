Боевики движения "Талибан" (запрещено в Казахстане. - Прим.) вошли в столицу Афганистана Кабул, передает Tengrinews.kz со ссылкой на агентство Reuters.

Представитель министерства внутренних дел заявил, что талибы прибывают "со всех сторон", однако сообщений о боевых действиях не поступало. Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид отмечал в заявлении, что группировка ведет переговоры с правительством о мирной сдаче Кабула.

"Боевики "Талибана" должны быть наготове на всех въездах в Кабул до тех пор, пока не будет достигнута договоренность о мирной и удовлетворительной передаче власти", - говорится в заявлении.

Позже стало известно, что президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, сообщает Informburo.kz со ссылкой на Reuters. Группировка "Талибан" заявила, что не примет власть от него, потребовав, чтобы это сделали другие лидеры. Затем появилась информация о том, что президент Афганистана покинул страну и отправился в Таджикистан.

Его сопровождают советник по национальной безопасности Хамдулла Мухиб и глава администрации Фазл Махмуд Фазли. После Таджикистана президент собирается вылететь в третью страну, пока нет сведений, в какую именно.

Позже глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла подтвердил, что Ашраф Гани покинул страну, назвав его бывшим главой государства.

"Уже бывший президент Афганистана покинул страну и оставил свой народ. Ему ещё отвечать за это перед Всевышним", – сказал Абдулла.

Также СМИ сообщают, что дипмиссию США эвакуировали на вертолётах в Международный аэропорт Кабула. Безопасность воздушной гавани обеспечивают военные США, Великобритании и Турции, передаёт ТАСС со ссылкой на военный источник в Брюсселе.

"Аэропорт Кабула остаётся под международным контролем, его безопасность обеспечивают военные США, Великобритании и Турции", – сообщил источник.

Германия закрыла своё посольство в Афганистане. Персонал диппредставительства ФРГ также перевезли в военный сектор аэропорта Кабула. Решается вопрос о вывозе его из страны, а также эвакуации "других лиц, подвергающихся риску, из Афганистана", заявили в МИД Германии, сообщает dw.com.

Министерство иностранных дел Кыргызстана сообщило, что собирается эвакуировать своих граждан из Афганистана, сообщает "Sputnik Кыргызстан".

"Посольство Кыргызстана в Кабуле продолжает работать в штатном режиме. МИД Кыргызстана и посольство находятся на постоянной связи с кыргызстанцами, временно находящимися в Афганистане, и предпринимают все усилия по обеспечению их безопасности, а также эвакуации на родину", – говорится в сообщении.

По словам местных жителей, многие улицы Кабула забиты машинами, и люди пытаются добраться домой или до аэропорта.

"Некоторые люди оставили ключи в машине и направились в аэропорт", - сказал по телефону один из жителей.

Ранее в воскресенье повстанцы без боя захватили город Джелалабад на востоке страны, получив контроль над одной из главных магистралей, ведущих в Афганистан, не имеющий выхода к морю. Они также захватили близлежащий пограничный пост Торкхам с Пакистаном, оставив кабульский аэропорт единственным выходом из Афганистана, который все еще находится в руках правительства.

Захват Джелалабада последовал за захватом талибами северного города Мазари-Шариф вечером в субботу, также с небольшими боевыми действиями.

"В настоящее время в Джелалабаде не происходит столкновений, потому что губернатор сдался талибам. Разрешение прохода талибам было единственным способом спасти жизни мирных жителей", - сказал агентству Reuters афганский чиновник из Джелалабада.

В видеоролике, распространенном талибами, было показано, как люди аплодируют колонне автомобилей с боевиками, размахивающими пулеметами и белым флагом талибов.

Сообщения о том, что Казахстан, якобы планирует принять на своей территории беженцев из Афганистана, распространяют в Сети. По собщению Tengrinews.kz, в Министерстве иностранных дел опровергли эту информацию.

"На сегодняшний день распространяемая информация не соответствует действительности. Ситуация в Афганистане меняется ежечасно, поэтому говорить о конкретном решении преждевременно", - сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

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