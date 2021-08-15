Квартет хоккейных клубов - участников традиционного международного турнира провел накануне матчи третьего тура группового этапа.

Аркадий Шестаков забросил шайбу в ворота «Сарыарки» за секунду до финального свистка / Фото hcbarys.kz

Первыми на лед вышли карагандинская «Сарыарка» и китайский «Куньлунь Ред Стар». Клуб из Пекина сумел забросить в ворота участника молодежного чемпионата мира 2019 года Демида Еремеева по одной шайбе во втором и третьем периодах усилиями братьев Спенсера Фу и Паркера Фу и сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Тем не менее действующий чемпион Казахстана, уступив со счетом 0:2 (0:0, 0:1, 0:1), опередил клуб из Китая благодаря лучшей разнице заброшенных и пропущенных шайб и вышел в финал турнира.

Второй финалист определился в поединке между «Барысом» и «Торпедо». И хотя устькаменогорский клуб, потерпев ранее два поражения, потерял шансы на борьбу за почетный трофей, но вполне реально мог помешать выйти в финал столичным хоккеистам.

Первый период прошел в упорной борьбе и без заброшенных шайб. Однако в первой половине второго игрового отрезка «Барыс» забросил две шайбы, авторами которых стали канадский нападающий Коди Куник, а также реализовавший численное большинство и забросивший дебютную шайбу за клуб шведский защитник Эрик Мартинссон, которому ассистировал Никита Михайлис. Однако через полторы минуты молодой воспитанник устькаменогорского хоккея Эрик Алдабергенов вернул интригу в матч. Счет до перерыва больше не менялся, и повторился в заключительной двадцатиминутке. На результативный бросок защитника «Барыса» и сборной Казахстана канадского происхождения Даррена Дица «Торпедо» ответил голом опытного нападающего Максима Худякова. А за секунду до финальной сирены центральный нападающий сборной Казахстана Аркадий Шестаков забросил четвертую шайбу «Барыса» в матче - 4:2 (0:0, 2:1, 2:1).

Таким образом, в финале XI Кубка президента РК встретятся «Барыс», на счету которого уже пять побед в этом турнире, и «Сарыарка». Матч пройдет сегодня, а трансляция поединка начнется в 17:00 на телеканале «Qazsport».

«Куньлунь Ред Стар» и «Торпедо» сыграют в матче за третье место.