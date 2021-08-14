Онлайн-конкурс, посвященный празднованию 142-летия Костаная, проводит Дворец культуры "Мирас". Стать участником конкурса, который пройдет с 11 по 20 августа, может любой желающий.

Фото Ксении РЕБИК

На конкурс принимаются видеоролики о культурных, исторических объектах, расположенных на территории Костаная: об известных людях, о значимых событиях, произошедших в городе за годы Независимости Казахстана.

Длина видеоролик не должна превышать 5 минут, также не должны быть нарушены чьи-то авторские права.

Подробную информацию можно получить связавшись с организаторами в директ Instagram @culture_miras.

Скачать положение конкурса.

Электронная почта: miras01092019@mail.ru

Телефон: 26-52-80