Принять участие в конкурсе видеороликов ко Дню города приглашают костанайцев
14 августа 2021, 16:52 | Культура
Онлайн-конкурс, посвященный празднованию 142-летия Костаная, проводит Дворец культуры "Мирас". Стать участником конкурса, который пройдет с 11 по 20 августа, может любой желающий.
Фото Ксении РЕБИК
На конкурс принимаются видеоролики о культурных, исторических объектах, расположенных на территории Костаная: об известных людях, о значимых событиях, произошедших в городе за годы Независимости Казахстана.
Длина видеоролик не должна превышать 5 минут, также не должны быть нарушены чьи-то авторские права.
Подробную информацию можно получить связавшись с организаторами в директ Instagram @culture_miras.
Скачать положение конкурса.
Электронная почта: miras01092019@mail.ru
Телефон: 26-52-80
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