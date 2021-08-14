Об этом стало известно на специальном совещании по текущим проблемам и перспективам развития массового и детского спорта в Казахстане. Совещание провел заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Ералы Тугжанов.

Самым крупным спортивным объектом, появившимся в Рудном за годы независимости Казахстана, стал распахнувший в мае этого года двери для всех поклонников здорового образа жизни фитнес-клуб «Аят Фитнес Премиум» / Фото iagorod.kz

На совещании, в котором приняли участие министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, руководители отраслевых министерств и акиматов регионов, Ералы Тугжанов поставил перед государственными органами ряд задач, касающихся в первую очередь повышения доступности для занятий массовым и детским спортом и повышения уровня материально-технического оснащения спортивных объектов.

Для увеличения охвата населения занятиями физической культурой и спортом акиматам поручено расширить бесплатные спортивные секции для детей за счет увеличения объемов государственного спортивного заказа, открытия дополнительных детских, подростковых клубов, детско-юношеских спортивных клубов, возобновить работу школьных и студенческих спортивных лиг. Также по итогам совещания стало известно, что планируется до 2023 года повысить зарплаты тренерам-преподавателям специализированных спортивных школ в два раза.

По данным управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области сейчас работу по подготовке спортивного резерва в области проводят 32 детско-юношеские спортивные школы, в которых занимаются 20,4 тысяч детей, - это 18,5% от числа учащихся общеобразовательных школ.

Акиматам поручено завершить до конца года строительство 43 физкультурно-оздоровительных комплексов, расширить сеть Work-out площадок и других незатратных спортивных сооружений. При этом было поручено уделить особое внимание полной загруженности существующих спортивных объектов.

Стоит отметить, что в Костанайской области сегодня функционируют 2 566 спортивных сооружений, из которых 1677 находятся в сельской местности. В первом полугодии в нашей области введены в эксплуатацию спортивно-оздоровительный комплекс «Аят Фитнес Премиум» в Рудном, спортивный комплекс с плавательным бассейном в селе Амангельды Амангельдинского района, Школа бокса в Костанае и теннисный центр в Лисаковске.

Крытый плавательный бассейн в Амангедьдинском районе / Фото 24.kz

На совещании было поручено решить вопрос о строительстве спортивных школ-интернатов акиматам Костанайской, Атырауской и Мангистауской областей.

По имеющимся данным, спортом занимается 31,6% населения республики. В Костанайской области этот показатель в первом полугодии 2021 года составил 33,6% населения. Массовыми занятиями физической культурой и спортом в нашей области охвачено 290,6 тысяч жителей области. Согласно плану, к концу этого года должны будут составить не менее 35%.