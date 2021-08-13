Жара и без особого ветра - Прогноз погоды в Костанае и по области на ближайшие дни
Георгий ГОВОРОВ
В субботу, 14 августа, на территории Костанайской области, по прогнозу синоптиков, осадки маловероятны. Ветер северо-восточный, его скорость ночью 0-5 м/с, днём 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12, местами +15, днём +23...+28 градусов.
Фото Георгия ГОВОРОВА
В Костанае в субботу без осадков. Ночью +8...+10, днём +25...+27 градусов.
- В воскресенье, 15 августа, по области без осадков, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Светлана КАН. - Ветер северо-восточный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13, на юге +16, днём +27...+32, на юге +35 градусов.
В Костанае по области переменная облачность, без осадков. Ночью +11...+13, днём +30...+32.
В понедельник, 16 августа, по области без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15, на юге +18 градусов, днём +27...+32, на юге +35 градусов. В Костанае без осадков. Ночью +13...+15, днём +30...+32 градусов.
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