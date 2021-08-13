Зачем-то посмотрел вчера матч «Жилина» (Словакия) и «Тобол» (Казахстан). В клубном рейтинге УЕФА оба клуба не так далеко друг от друга. Костанайцы на 311 месте, словацкий клуб – на 345 строке. То есть, на бумаге фавориты, конечно, были казахстанцы (если не брать во внимание их первый матч). Причем оба соперника в своих чемпионатах на сегодня - лидеры.

Общая стоимость игроков, по данным Transfermarkt.ru: «Жилина» - 6,47 млн евро, «Тобол» - 12,77 млн евро, то есть, как бы в два раза наши «кудесники мяча» стоят дороже, чем ребята из словацкого клуба.

Почему вдруг такое панибратское «ребята»?!

Средний возраст игроков «Жилины» - 21 год! Самый «старый» футболист клуба – его капитан Якуб Паур (1992 года рождения!), ему 29 лет, но он сейчас находится в лазарете, так что вчера на поле не выходил.

Средний возраст футболистов «Тобола» - 29 лет! Возраст неплохой, для футболиста, так сказать и опыт, и «физика» (по идее, должны быть) на уровне. Но это опять же – на бумаге.

Что вчера вытворяли молодые словацкие футболисты с одним из казахстанских «грандов» - вспоминать стыдно. Уровень самоотдачи (!), командная игра (!), качество паса (устроили «тики-таку» космическую) - в сравнении с унылой игрой «Тобола». На что надеялись костанайцы с такой игрой?! Пешком отходить, посидеть в обороне, и сделать пару забегов/забросов, авось там Тошич своей левой приложится или какой дальний удар в сетку «отрекошетит»?

Итоговые 5:0, а по сумме двух матчей 6:0 в пользу «Жилины», за которую играли молодые совсем игроки. Клуб, собственно, и живет на то, что воспитывает и продает молодых игроков. В прошлом году клуб объявлял о закрытии из-за проблем с финансами – не смогли из-за пандемии продать игроков, но в итоге клуб выстоял. Выжил.

Бюджет словацкого клуба: от 5 млн до 6 млн евро. В одном из интервью 2019 года такие цифры называл его владелец, бизнесмен Йозеф Антошик.

У «Тобола» бюджет чуть выше – 6,5-7 млн. Хотя и там, и здесь цифры в разных источниках разнятся. Не суть важно.

Важно, что «Жилина» – клуб частный. Зарабатывает в основном за счет своей же академии, которая ищет таланты, воспитывает и продает.

Костанайский «Тобол» сидит на шее бюджета, хоть в 2019 году половина клуба передана в управление какому-то местному ТОО. Подробностей не знаю. Но знаю точно, что более 3 млрд тенге в бюджете клуба – это деньги казенные, бюджетные.

То есть, с одной стороны талантливая молодежь, в основном местные ребята (хотя есть и 5 легионеров, но такие же пацаны) и с другой костанайцы «предпенсионного» (для спорта) возраста, среди которых 8 или 9 легионеров, и не самых дешевых.

Счет на табло: 5:0!

В пользу перспективных, недорогих, но рвущихся в бой парней из «Жилины». Причем городок Жилина меньше (по населению) даже Рудного, не говоря уже о Костанае.

В общем, выводы не самые радостные. Ежегодно "Тобол" сосет из бюджета миллиарды тенге, а в результате 5:0 от пацанов из словацкого клуба. Уж лучше бы вчера играли такие же молодые воспитанники (они есть вообще? Деньги, между прочим, клуб берет как за подготовку молодежи) казахстанского клуба. Пусть счет был таким же – но было бы не так стыдно за своих ребят. Местных. Доморощенных.

За все эти годы (миллиарды из бюджета) «Тобол» лишь один раз брал чемпионство, выигрывал кубок Интертото и Суперкубок. Стоит ли оно того?!

По-хорошему, этот бюджет можно было бы направить на развитие детского футбола. Да, не сразу. Да, в премьер-лиге были бы проблемы. Возможно и вылет. Но это были бы наши дети. Из соседнего, так сказать, двора.

И не жалко было бы этих ежегодных 3 млрд тенге, если бы мы знали, что на эти деньги обустроена инфраструктура академии, что привлечены лучшие детские тренеры, даже с Европы. А так переживать позор за наши клубы (вчера еще и «Астана» умудрилась вылететь от финского клуба, бюджет которого – как зарплата одного легионера «Астаны», там и «Кайрат» ещё… ) – это просто невозможно.

Не знаю, для красивого словца или искренне Токаев говорил насчет непомерных затрат футбольных клубов, но здесь нужна политическая воля. Полностью запретить бюджетные затраты на покупку легионеров. Только местные игроки. Хотите легионеров качественных – ищите спонсоров. Учитесь зарабатывать. Бюджетные траты – только на детский футбол, на академии и качественных тренеров. Первые 5-7 лет, потом и это закрыть, чтоб клубы сами содержали свои академии за частные деньги. Да, будет местечковая такая лига. Да, не будем играть какое-то время в Европе. Но, наши ребята, кто нацелен на рост и хорошие доходы, поедут покорять более сильные чемпионаты.

В общем, думаю правильным было бы все деньги, которые сегодня есть в этой сфере, направить на развитие детских академий (инфраструктура, тренеры). Результаты – придут. Если у кого-то есть частные деньги и желание их потратить – пусть покупают клубы, легионеров и т. д. и требуют результата за каждый вложенный тенге.

Публикуется с согласия автора

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