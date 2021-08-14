Эти беглые заметки - реакция на шум вокруг результатов токийской Олимпиады. Принципиально не касаюсь финансовой стороны и того, кто и в каком количестве поехал на Олимпиаду. Это дело людей, более сведущих в финансах, чем автор.

Здесь я лишь о спорте и той глобализующейся системе ценностей, которую нам навязывают. Начну с банального: с того, что самим спортсменам, по моему глубокому убеждению, не за что извиняться. По себе знаю, что любой спорт не обходится без удач и провалов. Если не касаться сюрпризов и нюансов судейства, то даже поселковые состязания интереснее любого замечательнейшего театра тем, что финал далеко не всегда можно прочесть в сценарии. Так что спортсменам, взошедшим пусть и не на верхние ступеньки пьедесталов почета, извиняться не за что. Да, наверно, и не только им. Если б можно было планировать достоинство медалей так же, как планируют выпуск разных сортов хлеба, спорт не был бы спортом.

Но меня куда больше тревожит даже не это, а то, что и спорт, наряду со многим иным, утрачивает дух демократизации. Отчасти начиналось это с допинговых скандалов. Судьбы медалей в значительной части стали решаться не на глазах миллионов, а в закрытых лабораториях.

Не менее антидемократичен и фактический курс на суперменство, возвращающий нас к временам древних мифов. Возьмите сам медальный зачет. Если я не ошибаюсь, в идеале одна золотая может перевесить двадцать серебряных и бронзовых. И это тогда, когда в ряде видов спорта одно очко или доли секунды способны отделить первое место от второго. Я, конечно, за маяки, и не только в спорте. Но, пожалуй, куда справедливее был неофициальный командный зачет не столь уж давнего прошлого. Переиначив его на свой лад, мог бы сказать так: берем шесть или десять зачетных мест и тогда, к примеру десятое место даст 1 очко, второе - уже 9, а за первое можно давать 20. Принципы такого зачета не мной выдуманы. Для меня же здесь главное – их большая демократичность.

К сожалению, этот антидемократизм мы видим и в поп-искусстве. Сплошь супергерои, которые по западным (голливудским ли только?) лекалам бесконечно варьируют поединки главных противников. Однообразно – до зевоты. Разве что в российских псевдоголливудишках главные поединщики, в соответствии уже с духом русского фольклора, зачастую внешне показательно более заурядны, чем их недруги.

Если же вернуться к физкультуре и спорту, я, конечно же, за развитие спорта, причем не только олимпийского. Ибо самая широкая спортивная палитра, включающая и интеллектуальные виды сорта, значима и для досуга, и для того, что принято обозначать таким суховато онаученным словом, как социализация личности, для общения, расширения человеческих связей. Причем и тогда, когда совсем не обязательно собирать большие массы людей, то есть в обстоятельствах, требующих разумного приспособления, в условиях обостренной заботы о здоровье граждан. Особенно важно сегодня включение в такую как можно более многоцветную спортивную орбиту и детей, и инвалидов. Ведь все то, что делает нашу жизнь увлекательнее и богаче (и не только в финансовом плане, хотя и последний значим), ничуть не менее важно и для престижа, и для укрепления страны, чем медали самой высшей пробы.