Сообщения о том, что в родительских чатах просят предоставить сведения о том, кто уже прошел вакцинацию, сообщили сразу несколько читателей "НГ".

"Необходима информация о вакцинации членов семьи. Если вы уже получили 1 и 2 компонент вакцины напишите в личные сообщения", - говорится в одном сообщении.



"Возможно, это для статистики. Мне необходимо сдать количественную информацию по вакцинации ваших семей. Мне нужно, чтобы вы написали мне Фамилия, количество человек с 18 лет проживающих вместе с вами и количество из них вакцинированных (даже 1 компонентом). Данная информация пофамильно разглашаться не будет, только цифровые данные", - пишут в другом родительском чате.

Отдел образования Костаная отреагировал на публикацию этих скриншотов на странице "НГ" в Instagram:

"Персональные данные на родителей и других членов семьи, получивших вакцину, организациями образования г.Костаная не запрашивались, - говорится в сообщении отдела образования. - С руководителями организаций образования по данному вопросу повторно проведена соответствующая работа".