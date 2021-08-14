В Бюро национальной статистики ответили на вопросы Tengrinews.kz о предстоящей национальной переписи населения в Казахстане.

Почему в разгар пандемии

Отвечая на вопрос о целесообразности проведения переписи населения в разгар пандемии, в бюро заявили, что "перепись - это не прихоть, а необходимость".

"Ее проведение было перенесено с 2020-го на 2021 год, но дальше ее откладывать уже нельзя. При подготовке переписи неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, разумеется, была учтена. Все интервьюеры, во-первых, вакцинированы, во-вторых, снабжены средствами индивидуальной защиты", - сообщили в ведомстве.

9 миллиардов тенге на перепись

"Бюджет переписи на 2018-2023 годы составляет 9,1 миллиарда тенге, то есть примерно 1,1 доллара на человека. По сравнению с 2009 годом перепись "подешевела" почти в три раза (с 2,9 доллара)", - заявили в бюро.

В ведомстве посчитали нужным отметить, что в некоторых соседних странах стоимость переписи в расчете на одного жителя стоила дороже: в Кыргызстане - 1,2 доллара, в Азербайджане - 1,44 доллара, в России - 3,6 доллара.

На что потратят деньги

В ответе на запрос Tengrinews.kz Бюро статистики перечислило самые крупные статьи расходов.

По информации ведомства, больше половины всего бюджета - 4,7 миллиарда тенге - предусмотрено на оплату труда интервьюеров. В переписи будут задействованы более 32 тысяч человек. Их зарплаты варьируются от 83 до 125 тысяч тенге.

"Более 1 миллиарда тенге потрачено на планшеты для интервьюеров. Закуплено больше 27 412 комплектов, включающих планшет, стилус, пауэрбанк, защитное стекло и чехол. Стоимость одного комплекта - 39 603 тенге. Планшеты не "одноразовые", после переписи они будут переданы в школы и больницы", - говорится в ответе.

Почти 1 миллиард тенге (504 миллиона тенге на софт и 428,5 миллиона тенге на "железо") был потрачен на доработку информационной системы "е-Статистика".

"Именно здесь будут обрабатываться данные переписи с сайта sanaq.gov.kz и упомянутых выше планшетов. Но применение системы "е-Статистика" переписью 2021 года не ограничится. Это универсальный инструмент, который будет использоваться, например, для проведения сельскохозяйственных переписей.

475,4 миллиона тенге потрачено на обновление автопарка, которого национальная статистика ждала 10 лет. И речь идет отнюдь не о новинках японского автопрома. Статистика - это более 3200 человек, постоянно работающих в поле, в том числе в труднодоступных уголках страны. Для сбора статистической информации им нужно постоянно перемещаться по регионам, а для этого нужны надежные, проходимые и недорогие автомобили. Поэтому выбор пал на "Нивы" отечественной сборки - 139 машин по 3,4 миллиона тенге за штуку.

Еще 410 миллионов тенге - это обработка собранных данных. В эту сумму входит и оцифровка данных переписей 1999 и 2009 годов. Объем работы, который предстоит сотрудникам бюро, огромен: они составят 10 статистических сборников, включающих 6,2 миллиона показателей в 386 выходных таблицах", - сообщили в бюро.

360 миллионов тенге заложено на командировочные расходы. Цель командировок - обучение интервьюеров.

"На первый взгляд сумма внушительная, но если ее поделить на 32 000 интервьюеров, получится всего 11 250 тенге на человека", - добавили в ведомстве.

Сводный бюджет переписи населения Республики Казахстан - 9 000 078,172 тенге с 2018 по 2023 год.

Бюджет переписи населения Республики Казахстан по годам

Нужна ли перепись Казахстану

В бюро отметили, что статистика - это ключевой инструмент планирования, благодаря которому анализируется разная информация, чтобы давать ответы на вопросы государственной важности.

"Качественная статистика - "система координат" и фундамент любой государственной инициативы. К примеру, если государственный учет в том или ином населенном пункте отстает от фактической численности, вся инфраструктура - школы, больницы, транспорт - работает с перегрузкой. Статистика при правильном сборе и обработке информации знает наперед, где нужно построить больше детских садов, создать рабочие места или новые автобусные маршруты.

Что же касается переписи населения, то это очень важная процедура не только в страновом, но и в мировом масштабе. В рамках Всемирного раунда переписей населения и жилищного фонда, объявленного Генеральной Ассамблеей ООН, перепись в 2021 году пройдет более чем в 60 странах мира", - добавили в ведомстве.

Перепись - важный инструмент обновления статистической информации, пополнения государственных баз данных, на "цифру" в полной мере полагаться пока нельзя, считают в статбюро.

"Во-первых, при перемещении и слиянии баз данных некоторые сведения могут быть утеряны. Во-вторых, не все граждане есть в базах данных, к сожалению, в регионах нередки случаи, когда у человека нет никаких документов, кроме свидетельства о рождении. В-третьих, о некоторых гражданах нет полной информации – например, сведений о вероисповедании", - указывается в ответе на запрос редакции.

Почему отказались от бумажных анкет

В Бюро статистики заверили, что перепись 2021 года будет максимально цифровой, а инструментами ее проведения станут интернет-опрос на сайте sanaq.gov.kz и сплошной обход с планшетами вместо бумажных анкет.

"Использование таких инструментов сокращает объем работы для интервьюеров, часть граждан к тому моменту уже пройдет опрос на сайте, сократит до минимума вероятность механических ошибок. Например, неправильного написания имени от руки. Также существенно ускорит обработку данных: собранные в электронном виде сведения куда проще обрабатывать, чем рукописный текст. Кроме того, цифровизация в прямом смысле облегчит жизнь интервьюерам, вместо пачки бумажных анкет они будут носить с собой почти невесомый планшет", - пояснили в ведомстве.



Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Интернет-опрос на sanaq.gov.kz пройдет с 1 сентября по 15 октября 2021 года. Сплошной обход пройдет с 1 по 30 октября 2021 года. Каждый гражданин может дождаться интервьюера дома или пройти опрос на сайте самостоятельно.

Перепись населения проходит в три этапа: 2018-2020 годы - подготовительный период. На данном этапе проходит утверждение плана мероприятий, проведение пилотной переписи, разработка и утверждение методологии, разработка и утверждение бланков переписных листов.

Основной период - 2021 год. Это подбор и обучение переписного персонала, проведение районирования;

интернет-опрос респондентов с 1 сентября по 15 октября, опрос респондентов интервьюерами с использованием планшета или бумажного носителя с 1 по 30 октября.

Заключительный период - 2022-2023 годы. Контрольный обход респондентов для определения достоверности данных.