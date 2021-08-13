Уточненный план остановки теплоисточников и проведения гидравлических испытаний опубликовала пресс-служба теплокомпании на своем сайте. На котельной № 2 работы ведутся с 9 августа, в связи с чем жители района КСК уже несколько дней без горячей воды. Испытания на тепломагистрали прошли 10 августа, а подадут воду только 23 августа.

Фото из архива "НГ"

На ТЭЦ и котельной № 3 работы будут проходить параллельно. Жителей областного центра, запитанных от этих котельных, отключат 16 августа. Вновь вода в домах горажан появится в последний день лета - 31 августа.

Испытания на магистральных тепловых сетях в этих районах пройдут последовательно: 17 и 18 августа на тех, которые идут от ТЭЦ, и 20 августа в КЖБИ и микрорайонах.

В новом графике отсутствуют даты для котельной № 12. В ГКП "КТЭК" журналисту "НГ" пояснили, что информация об отключении абонентов этой котельной появится позже.

Ранее в управлении энергетики и ЖКХ "НГ" пояснили, что крупные потребители газа в Костанае, такие как КТЭК и асфальтобетонный завод, будут отключены в связи с ремонтом магистрального газопровода.