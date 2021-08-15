В начале пандемии инфекционисты отмечали, что дети переносят COVID-19 в легкой или бессимптомной форме. Недавние исследования показали, что это не так. В Казахстане шесть процентов заболевших коронавирусной инфекцией — дети. По официальным данным, с начала года выявлено 45 тысяч случаев заражения среди детей, шесть инфицированных умерли. В настоящее время лечение от COVID-19 получают 6380 детей, в том числе 918 — в условиях стационара. 25 маленьких пациентов находятся в тяжелом состоянии. Детские инфекционные больницы заполнены на 53 процента.

По данным министерства здравоохранения Казахстана, заболеваемость среди детей резко возросла в июле — в минувшем месяце было зарегистрировано 13 047 случаев заражения несовершеннолетних; это в три раза выше, чем в июне. Азаттык поговорил с Асылзат Байгоновой, врачом-инфекционистом детской больницы № 3 в Нур-Султане, которая с марта перепрофилирована для приема маленьких пациентов с коронавирусом.

Азаттык: В прошлом году врачи говорили, что у детей, инфицированных коронавирусом, болезнь протекает легко, иногда бессимптомно. Однако данные этого года показывают, что число инфицированных детей растет, и, к сожалению, есть летальные исходы. Что происходит?

Асылзат Байгонова: В этом году случаев заражения коронавирусом среди детей больше. Ежедневно в нашу больницу поступает около 10–15 пациентов. У нас COVID-центр, к нам привозят только инфицированных коронавирусом детей. У некоторых из них [при наличии клинической картины COVID-19] результат ПЦР-теста может быть отрицательным. Некоторые из поступающих к нам детей — из очагов заражения, то есть в их семьях инфицированы отец или мать, другие родственники. При наличии симптомов ребенка доставляют в больницу. Мы госпитализируем не всех, детям в стабильном состоянии мы прописываем лечение и отправляем домой.

Азаттық: Как обстоят дела в центре? Достаточно ли мест?

Асылзат Байгонова: Всего 550 койко-мест. Сейчас на лечении находится около сотни детей. Как дети, так и взрослые. Но мы не позволяем взрослым заходить в палаты, где лежат дети. Мест достаточно, не хватает врачей. Сейчас к борьбе с вирусом привлекаются не только врачи-инфекционисты, но и терапевты и кардиологи. Действительно, стало труднее. Лечить больных в критическом состоянии непросто. Будь то ребенок или взрослый, мы стараемся внушить им, что они скоро пойдут на поправку. Настрой тоже важная составляющая. Они смотрят на врачей, на нас лежит ответственность.

Азаттык: Почему участились случаи заражения среди детей?

Асылзат Байгонова: Считаю, что это связано с мутацией вируса. Вторая причина — слабость карантинных мер. Сейчас открыты и торговые центры, и рестораны, и детские сады. Ощущение, что люди расслабились. Большинство больных детей контактировали с зараженными. Взрослые ходят на работу, в общественные места. Дети заражаются чаще всего от взрослых. Дети, инфицированные коронавирусом, могут перенести болезнь легче, чем взрослые. Но дети, имеющие в анамнезе заболевания сердца, нервной системы или другие недуги, переносят COVID в среднетяжелой форме, потому что их иммунной системе сложнее бороться с вирусом.

Азаттык: У всех заболевших детей сейчас обнаруживается дельта-штамм?

Асылзат Байгонова: В больнице нет возможности определить, каким штаммом заражен ребенок. С помощью ПЦР-теста мы лишь можем определить, инфицирован пациент или нет. Лаборатории для углубленного исследования нет. Вне зависимости от того, какой штамм коронавируса, лечение одинаковое. Особенность в том, что в этом году большинство взрослых тяжело переносят болезнь. Организм быстро ослабевает. В реанимации находятся пациенты в крайне тяжелом состоянии.

Азаттык: Кто болеет чаще, какая возрастная группа?

Асылзат Байгонова: Болеют дети всех возрастов. Есть даже новорожденные до месяца.

Азаттык: Детей лечат так же, как и взрослых?

Асылзат Байгонова: Нет, применяемые для лечения взрослых методы не подходят. Для лечения детей есть специальный протокол. Некоторые препараты против коронавируса не используются при лечении детей. При ухудшении состояния ребенка, например при дыхательной недостаточности, проводится консилиум, решение принимают врачи. Симптомы у детей и взрослых похожи. Только дети не могут рассказать конкретно о своих симптомах. У большинства детей, поступающих в больницу, сейчас повышенная температура, кашель, диарея, некоторые говорят, что не чувствуют запахов, жалуются на слабость и одышку. Все эти симптомы проявляются очень быстро. Течение болезни у взрослых и детей, как правило, разное. Поскольку у детей меньше хронических заболеваний, COVID они переносят легче и поправляются быстрее. Взрослые болеют дольше, потому что у них часто бывают сопутствующие заболевания.

Азаттык: В новом учебном году в школах страны планируют возобновить обучение в традиционном формате в школах. Возрастают ли риски роста числа инфекции среди детей, по-вашему?

Асылзат Байгонова: Вполне возможно. Когда дети пойдут в школу, они всё равно будут собираться вместе, и малыши вряд ли будут соблюдать дистанцию. Как врач, я считаю, что нужно отложить открытие школ, дождаться, чтобы мы прошли пик заболеваемости. Тем не менее мы, врачи, верим в то, что сформируется коллективный иммунитет. Если всё население вакцинируется от коронавируса, то заболеваемость среди взрослых снизится. Думаю, что тогда риски заражения детей снизятся.

Азаттык: Сейчас ведут разговоры о вакцинации детей старше 12 лет с согласия родителей. Нужно ли их прививать?

Асылзат Байгонова: Если Всемирная организация здравоохранения изучит этот вопрос и даст разрешение на вакцинацию, то нужно прививать. Вакцинация необходима для профилактики. Не думаю, что получение вакцины вызовет сложности. Благодаря вакцинации можно снизить количество случаев заражения. Ребенка перед вакцинацией обязательно должен осмотреть педиатр и дать заключение. Решение должен принимать врач.