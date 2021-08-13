За четверг, 12 августа, в регионе зарегистрирован 271 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 1,1%, сообщили в областном информационном штабе. А днем ранее, 11 августа, по данным Минздрава РК, от КВИ скончался 1 человек с положительным ПЦР-тестом (КВИ+). Еще один летальный случай был зарегистрирован у пациента с отрицательным тестом на коронавирус (КВИ-).

Иллюстративное фото financoff.com

Из 271 заболевшего 74 человека - в Костанае, в Костанайском районе – 28, в Рудном и Мендыкаринском районе – по 26, в Аркалыке – 24, в районе Б.Майлина – 19, в Аулиекольском районе – 17, в Денисовском районе – 15, в Лисаковске – 10, по 8 случаев - в Карабалыкском и Узункольском районах, 7 случаев - в Сарыкольском районе, 6 - в Карасуском районе, 3 случая - в Наурзумском районе.

217 обследованы по самообращению, 49 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 5 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 224 с симптомами заболевания, 47 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 12 августа 2021 г. зарегистрировано 23 855 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 21 521 человек, в том числе 399 за 12 августа.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 271 621 человек (+2 252), вторым компонентом 208 551 (+2 367).

Как сообщает Минздрав РК, 11 августа в регионе было выявлено 15 заболевших коронавирусной пневмонией. По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 444 человека.

По подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ и КВИ- в Костанайской области с начала пандемии - 87 человек.