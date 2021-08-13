Футбольный клуб "Тобол" потерпел разгромное поражение от словацкой "Жилины" в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги конференций, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Фото: ФК "Тобол"

Матч прошел в гостях и завершился проигрышем костанайского клуба со счетом 0:5.

Два гола футболисты "Жилины" забили в первом тайме. Сначала на 16-й минуте отличился Давид Дюриш, а затем на 41-й Матуш Руснак.

На 64-й минуте Ваган Бичахчян забил в ворота "Тобола" третий мяч. А на 81-й Тибор Слебодник довел счет до разгромного. И уже в добавленное время точку во встрече поставил Бичахчян, оформивший дубль.

Напомним, что неделю назад в Нур-Султане "Тобол" уступил словакам со счетом 0:1 и в итоге вылетел из Лиги конференций по сумме двух матчей.

Ранее турнир также покинула "Астана". А вот "Кайрат", который завершил борьбу в Лиге Европы, сыграет за выход в группу Лиги конференций.