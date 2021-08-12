С 16 августа в Казахстане должна была начаться кампания, в ходе которой кто-то собирался штрафовать бизнес за невакцинированных работников. Предпринимателей интересовал механизм и возмущало перекладывание ответственности за охват населения прививками на их плечи. В последний момент дату передвинули на 1 сентября. Но вопросы остались. Основные: кто и как будет выявлять непривитых граждан? Опять почетную миссию возложат на бизнес?

Мониторинговые группы ходят всюду, но поиск непривитых не их дело

Вопросы эти предприниматели ставить начали не вчера, обращались с ними в НПП «Атамекен». Палата, в свою очередь, направила их в Генеральную прокуратуру РК. Откуда получила четкое разъяснение, что нормы действующего сегодня законодательства не позволяют штрафовать кого-либо, в первую очередь работодателя за отсутствие у человека прививки.

В письме на имя исполняющего обязанности заместителя председателя правления НПП «Атамекен» Ербола Устемирова, кстати, очень внятно, со ссылкой на Кодекс о здоровье народа, прописана разница между добровольными и обязательными прививками. Без всяких уверток, которые месяц назад позволяло себе Министерство здравоохранения, всерьез говоря об альтернативе вакцинации в виде платного ПЦР-теста. «Кодекс допускает добровольное согласие на прививки (пп. 18 п. 1 ст. 77) и обязательную вакцинацию по эпидпоказаниям (ст. 85)», - цитата из письма Генпрокуратуры. Это первое.

Второе. Главный надзорный орган государства напоминает, что, «согласно ст. 39 Конституции РК, права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только законами».

Прежде говорилось, что наказывать, согласно постановлению главного санитарного врача, будут по ч. 1 ст. 425 (случаи невыполнения законодательства в сфере санэпидблагополучия населения) и ч. 3 ст. 462 Кодекса об административных нарушениях РК (невыполнение постановлений и предписаний должностных лиц в сфере санэпидблагополучия населения). Однако Генпрокуратура РК разъясняет, что нет правовых оснований наказывать работодателей по названным статьям.

- Почему нельзя по ст. 462? Потому что в соответствии с КоАП субъект бизнеса может быть привлечен к ответственности за невыполнение актов, выданных работниками санитарно-эпидемиологического контроля. Такие акты могут появиться только после проверок. В свою очередь, они могут проводиться только по требованиям, которые содержатся в утвержденных проверочных листах. В листах для проверок санитарной службы сейчас требований о наличии прививок нет, - пояснил «НГ» начальник отдела правовой защиты областной палаты предпринимателей Ренат ДАВЛЕТПАЕВ.

Вывод: правовых оснований для проведения профилактического контроля с посещением либо проверок по фактам отсутствия вакцинации работников нет. Такие проверки не могут быть зарегистрированы в органах правовой статистики, следовательно, не являются законными.

- Штрафовать по ст. 425 КоАП тоже нельзя, нет законных оснований, - пояснил Давлетпаев, - в письме Генеральной прокуратуры указано, что постановление главного государственного санитарного врача не является нормативным правовым актом и не относится к законодательству.

Теперь что касается того, кто вообще может войти на предприятие, чтобы проверить, есть ли среди работающих непривитые. Никак не мониторинговые группы. Вот это прямое нарушение. Они вправе проверять бизнес только по пяти критериям: режим работы, ограничение проведения семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок) и других массовых мероприятий, соблюдение социальной дистанции, масочный режим, превышение лимита на численность посетителей.

Проверки на 100-процентную вакцинированность, объяснили в НПП, смогут проводить лишь органы санэпидконтроля, но только тогда, когда этот пункт будет внесен в их проверочный лист. А это целая процедура, в один день не делается.

Тем не менее никто вопрос проведения проверок по выявлению непривитых сотрудников на работе полностью с повестки дня не снял. Алгоритм таких проверок разрабатывается Министерством здравоохранения и другими госорганами. Позже его внесут на рассмотрение Межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции, где будет принято окончательное решение, быть им или нет.

Фото из архива «НГ»