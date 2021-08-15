С удовольствием прочитал книгу нашего земляка Сергея Жалыбина «От казачьей станицы до казахской столицы» (кстати, подаренную мне лично автором). Не имею права рецензировать, но на два момента хочу обратить внимание.

Сергей Михайлович неоднократно пишет, что на всех международных встречах подчеркивалось значение тогдашнего президента Назарбаева в вопросе ядерного разоружения. Много говорят о закрытии Семипалатинского полигона, ставя это опять в заслугу Назарбаеву. Ну хоть вводи звание «Международный герой по борьбе с ядерным оружием». А на самом деле СССР распался, ракеты, способные нести ядерные боеголовки, уничтожены, и полигон просто стал не нужен, его и закрыли.

Кстати, сейчас сам Назарбаев в фильме Оливера Стоуна «Казах: история золотого человека» выразился по поводу ракет с ядерными боеголовками, которые остались в Казахстане от Советского Союза, так: «Я просто сказал: содержать их очень дорого, Казахстан не вынесет». От себя добавлю: и дорого, и нужны мозги, чтобы с ракетами обращаться. Так что Назарбаеву осталось только пожинать лавры «выдающегося борца с ядерным вооружением». К слову, многие эксперты уничтожение ракет называют не совсем умным решением. Было много способов распорядиться ими иначе.

Писатель Лион Фейхтвангер сказал: «Из десяти политических решений, которые должен принять человек, на каком бы месте он ни находился, девять будут ему всегда предписаны обстоятельствами». И действительно, все решения, принятые Назарбаевым по вопросу ядерного оружия и закрытия полигона в Семипалатинске, были следствием сложившихся обстоятельств, а именно развала СССР.

Теперь о втором моменте в книге Жалыбина. Автор отмечает, что Назарбаев тогда и сейчас - это два разных человека. Вот тут я не согласен с Сергеем Михайловичем. Лично для меня Назарбаев никогда кумиром не был. Поясню почему. Еще в первой половине 90-х годов (год точно не помню) президент Назарбаев приезжал в нашу область. Так вот, при посещении Семиозерного (ныне Аулиекольского) района старушка, неизвестно каким образом сумевшая пробиться к особо охраняемому лицу, пожаловалась на тяжелые условия жизни в Казахстане. И президент посоветовал ей уезжать в Россию (старушка оказалась русскоязычной). Об этом писала наша региональная пресса. С тех пор у меня пропало уважение к Назарбаеву как к президенту.

Что получилось далее, всем известно (за исключением нурлыкунов). При правлении Назарбаева настало время ненасытного стремления к власти и богатству, время эгоизма и высокомерия.

Когда говорят о вкладе Назарбаева в дело повышения благосостояния народа, вспоминается перенос столицы в то время, когда в стране были разруха, безработица, гиперинфляция. И миллиарды ушли не на их устранение, а на столицу. В результате мы получили богатый, пресыщенный Нур-Султан, жирующий за счет других регионов. О каком благополучии можно говорить, если в июле 2021 года газета «Время» привела ужасающие цифры: в Казахстане недоедают (то есть калорийность питания ниже минимального допустимого уровня 1 863 килокалории в сутки) 832,5 тыс. человек - 4,4% населения.

Вот тут и поймешь, что дефицит черной икры и даже колбасы при советской власти намного лучше, чем дефицит денег в кошельке во времена независимости.