Картинка 60-летней давности. Я, курсант военного летного училища, в парадной форме пришел к товарищу в гости. С дивана поднимается дед со словами: «О, господин кадет к нам пожаловал!» Вернувшись к себе, в энциклопедическом словаре уточнил представление о кадете - воспитаннике закрытого среднего военно-учебного заведения для последующего поступления в военные учебные заведения, откуда и выходили профессиональные офицерские кадры.

Вспомнил об этом, встретив в Костанае ребят в кадетской форме, учеников СШ № 5. Поговорил с ними, поинтересовался, что им дают 7 лет дополнительных занятий, что на них происходит. Оказалось, маршировки, разборка и сборка оружия, эпизодически стрельбы, встречи с ветеранами. Но все это делается и в обычных классах, на уроках НВП. Горожане могли видеть их на торжественных мероприятиях, на посту у Вечного огня. Симпатичные ребята (и девчата) в не менее симпатичной форме. А многие ли из них собираются стать офицерами? Собеседники затруднились с ответами. Ведь 7 лет занятий не давали абсолютно никаких льгот при поступлении в военные вузы, они идут по общему списку, да и набор специальных знаний и умений у них невелик. Они не имели дела ни с аквалангами или парашютами, они вообще не бывали на военно-полевых сборах, которые, собственно, и определяют морально-волевые качества, они даже автодело не проходят.

Помню, при поступлении в летное училище мы, вчерашние школяры, без объяснений понимали, что ребята, успевшие полетать в аэроклубах, имеют безусловное преимущество над остальными, они обладают необходимыми качествами для полетов (глазомером, координацией, вестибуляркой, ночным зрением и т. д.), проверенными на практике. Ничего подобного не выявляют наши кадеты за 7 лет (!) обучения. Получается, есть форма, но нет содержания.

У меня была беседа с теперь уже бывшим директором СШ № 5 Бахытжан Исетовой. Она в целом согласилась с моими доводами, но с грустью заметила, что документы по кадетам спускают из центра без права ревизии. Еще прямее выразился уважаемый мной Василий Цымбалюк, бывший в ту пору руководителем управления образования: «Видите ли, мы всего-навсего ветвь исполнительной власти и обязаны без какой-либо самодеятельности исполнять все документы, исходящие из кабинетов Министерства образования. Обсуждать, а тем более осуждать их - значит подписать себе приговор».

Кстати, форма у ребят не из дешевых. Парадная, к примеру, стоит около 50 тысяч, покупается ежегодно новая, поскольку дети растут.

В этой мысли прослеживается один из главных пороков выстроенной Елбасы вертикали: подчиненный не должен быть умнее начальника, иначе это рассматривается как подкоп, покушение на кресло. Ну а по какому принципу подбираются кадры наверху, тоже всем хорошо известно. Родственные связи или сумасшедшие деньги за должность. Это как в анекдоте: мужик за взятку получил должность в ДПС, взял жезл и ушел. Месяц проходит, второй, новичок в конторе не появляется. Ему позвонили, спросили, почему не приходит за зарплатой. «Как, здесь еще и деньги платят? - искренне удивился гаишник. - Вообще-то меня палочка кормит».

Возвращаясь к теме, кадетское движение должно пополняться содержанием, профессионально ориентирующим ребят. Сегодня это профанация, не более.