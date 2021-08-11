Первым из казахстанских клубов решил судьбу путевки в следующий круг европейского футбольного кубка карагандинский «Шахтер», сыгравший в Нур-Султане на поле «Астана Арены» ответный матч третьего оборочного раунда Лиги конференций УЕФА.

«Шахтер» вышел в раунд плей-офф Лиги конференций УЕФА / Фото footboom.net

Его соперником на этой стадии был клуб «Колос» из села Ковалевка Васильковского района Киевской области Украины. Первая встреча этих команд победителя не выявила, да и забитых голов болельщики не увидели. А сам матч так и не дал ответа на вопрос о фаворите противостояния.

Гости, значительно изменившие свой состав, начали встречу на высоких скоростях и едва не открыли счет на первых минутах игры. Бразильский легионер «Колоса» Диего Кариока, уйдя от ганско-таджикистанского полузащитника «Шахтера» Дэвида Мавутора, сделал прострел слева на грузинского нападающего Нику Ситчинаву, но тому помешал Андрей Буйволо, а затем голкипер карагандинцев Игорь Шацкий отбил мяч после удара в упор Дениса Костышина.

Отодвинуть игру от своих ворот номинальным хозяевам удалось после получаса игры, однако до ударов в створ ворот дело до перерыва так и не дошло.

Второй тайм украинский клуб начал так же активно, особенно выделялся полузащитник Николай Золотов. «Шахтеру» понадобилось минут десять после перерыва, чтобы нанести первый удар по воротам соперника. Сделал это Мавутор с дальней дистанции, но голкипер гостей Евгений Волынец был на месте.

Не добившись результата за час игры, наставники обеих команд стали производить замены. На поле в составе «Шахтера» появились Павел Назаренко, Оралхан Омиртаев и Айдос Таттыбаев, заметно оживившие игру своей команды. Дважды на острие атак оказывался Омиртаев, которому оба раза не хватало совсем немного, чтобы успешно завершить начатое партнерами.

У «Колоса» мог отличиться Кариока, но его удару в касание чуть-чуть не хватило точности. А тем временем игра перешла в овертайм, в котором ни одна из команд так и не смогла поразить ворота соперника.

А в серии пенальти Шацкий сумел обить удары нападающего сборной Азербайджана Анатолия Нуриева, находящегося в «Колосе» на правах аренды полузащитника донецкого «Шахтера» Вячеслава Чурко и защитника сборной Беларуси Александра Павловца. А вот боснийский полузащитник Эдин Рустемович, его сербский коллега по игровой позиции Стефан Букорац и хорватский защитник Иван Граф не промахнулись, принеся победу «Шахтеру» - 0:0 (3:1 - по пенальти), который первым вышел в раунд плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Интересно, что завершение еврокубкового противостояния серией пенальти стало для «Шахтера» вторым подряд. Во втором раунде карагандинцы были точнее румынского клуба «Стяуа» из Бухареста.

В четверг свои ответные матчи третьего отборочного раунда Лиги конференций УЕФА проведут «Тобол», уступивший в первой встрече в Нур-Султане клубу из Словакии «Жилина» (0:1), и «Астана», сыгравшая вничью в Хельсинки с клубом из Финляндии «КуПС» (1:1). А «Кайрат» после нулевой ничьей на своем поле сыграет в Армении в этот же день в рамах третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Алашкертом» из Еревана.