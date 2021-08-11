За вторник, 10 августа, в регионе зарегистрировано 257 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 1,1%. Днем ранее было выявлено 248 заболевших, темп прироста был на уровне 1,0%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 73, Рудный – 42, Аркалык – 32, Аулиекольский район – 21, Лисаковск – 20, Костанайский район – 15, Денисовский район – 12, Карабалыкский район – 9, по 8 случаев - в Житикаре и Мендыкаринском районе, 5 случаев - в Узункольском районе, по 4 случая - в Алтынсаринском, Жангельдинском и Камыстинском районах.

- 221 пациент обследован по самообращению, 33 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 222 с симптомами заболевания, 35 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 10 августа 2021 г. зарегистрировано 23 320 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 20 803 человека.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 266 673 человека (+3 011), вторым компонентом - 203 576 (+2 784).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 9 августа был выявлен 31 заболевший коронавирусной пневмонией. Летальных случаев 9 августа зарегистрировано не было.

По подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ и КВИ- в Костанайской области с начала пандемии - 85 человек.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 411 человек.