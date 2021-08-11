На то, что перед началом учебного года вопрос о сборе денег в организациях образования обостряется, обратила внимание руководитель управления образования Костанайской области Зауре БАЙМЕНОВА.

"Еще раз подчеркну, что управление образования никогда не собирает деньги и никогда не дает поручений отделам образований и директорам школ по сбору денежных средств на ремонт школ и садов, подарки педагогам, проведение мероприятий, назначения на должность, устройства на работу!" - написала в своем посте в Instagram Зауре Байменова. - Любые сборы денежных средств в организациях образования запрещены приказом управления!"

По ее словам, такие случаи бывали, и все это коррупционные правонарушения.

Если вы столкнулись с подобной ситуацией, Зауре Байменова рекомендовала обращаться по круглосуточным телефонам доверия 8-7142-37-08-58, 8-708-087-42-01.



"Все ваши обращения будут рассмотрены, необходимые меры будут приняты. По фактам коррупции в организациях образования вы можете обратиться и ко мне лично, как к руководителю. В течение рабочего дня не всегда есть возможность оперативно ответить на телефонный звонок, поэтому по данным фактам пишите в дайрект на мои личные страницы в Facebook и Instagram",- заключила Байменова.