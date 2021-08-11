По данным экологов, в воздухе зафиксировано превышение загрязняющих веществ, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Над Костанаем и пригородом жители наблюдают густой смог. Дымка окутала окрестности и вызвала среди людей массу вопросов и предположений. Специалистами Департамента экологии по Костанайской области произведены замеры атмосферного воздуха в городах Костанае и Тобыле по четырем основным загрязняющим веществам: диоксиду азота, диоксиду серы, оксиду углерода и оксиду азота.

"По результатам замеров установлены превышения относительно предельно допустимых концентраций: по диоксиду азота - от 1,5 до 3,5 при норме 0,2 мг/м3, по диоксиду серы - от 1 до 5,8 при норме 0,5 мг/м3. Наибольшее загрязнение установлено в районе КЖБИ, минимальное - в районе набережной (центральный район), здесь концентрация загрязняющих веществ на уровне ПДК", - сообщает Департамент экологии по Костанайской области.

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Специалисты отметили также, что уровень задымленности снижен по сравнению со вчерашним днем. Вероятная причина смога – выбросы от лесных пожаров. Задымленность отмечают и в других регионах страны, а также в соседних российских областях.

Напомним, ранее смог накрыл Восточно-Казахстанскую область. Оказалось, что дым пришел из Якутии, где сейчас бушуют пожары. Плотная завеса закрыла небо и всерьез напугала местных жителей. Некоторые, по словам экологов, стали жаловаться на плохое самочувствие.