Когда и где пройдет Кубок Казахстана по хоккею?
За престижный трофей будут бороться 12 коллективов, представляющих Pro Ligasy. Сначала Кубок планировалось провести в Алматы, но из-за карантинных ограничений в южной столице матчи перенесли в другие города, сообщает пресс-служба ХК "Горняк" ВКонтакте.
Кроме того, были изменены даты игр - теперь турнир пройдет с 20 по 26 августа.
Встречи предварительного раунда с 20 по 23 августа примут Караганда («Караганды-Арена»), Кокшетау (ДС «Бурабай») и Нур-Султан («Барыс-Арена»).
Рудненские хоккеисты сыграют в группе С. Его соперниками на групповом этапе станут "Номад", "Торпедо" и "Актобе", матчи состоятся 20 (19.00), 22 (17.00) и 23 августа (15.00) в Нур-Султане.
Далее борьбу за трофей продолжат победители групп, а также коллектив, показавший лучший результат из команд, занявших вторые места. Финальная часть соревнований пройдёт в Караганде. Полуфиналы запланированы на 25 августа. Решающий поединок Кубка состоится 26 августа.
Группа А (Караганда)
(1) «SARYARQA»
(6) «TEMIRTAY»
(7) «QULAGER»
(12) «ERTIS»
Группа В (Кокшетау)
(2) «ARLAN»
(5) «BEIBARYS»
(8) «ALMATY»
(11) «ALTAI TORPEDO»
Группа С (Нур-Султан)
(3) «TORPEDO»
(4) «NOMAD»
(9) «AQTOBE»
(10) «GORNAK»
Фото ХК "Горняк"
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