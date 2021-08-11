За престижный трофей будут бороться 12 коллективов, представляющих Pro Ligasy. Сначала Кубок планировалось провести в Алматы, но из-за карантинных ограничений в южной столице матчи перенесли в другие города, сообщает пресс-служба ХК "Горняк" ВКонтакте.

Кроме того, были изменены даты игр - теперь турнир пройдет с 20 по 26 августа.

Встречи предварительного раунда с 20 по 23 августа примут Караганда («Караганды-Арена»), Кокшетау (ДС «Бурабай») и Нур-Султан («Барыс-Арена»).

Рудненские хоккеисты сыграют в группе С. Его соперниками на групповом этапе станут "Номад", "Торпедо" и "Актобе", матчи состоятся 20 (19.00), 22 (17.00) и 23 августа (15.00) в Нур-Султане.



Далее борьбу за трофей продолжат победители групп, а также коллектив, показавший лучший результат из команд, занявших вторые места. Финальная часть соревнований пройдёт в Караганде. Полуфиналы запланированы на 25 августа. Решающий поединок Кубка состоится 26 августа.

Группа А (Караганда)

(1) «SARYARQA»

(6) «TEMIRTAY»

(7) «QULAGER»

(12) «ERTIS»



Группа В (Кокшетау)

(2) «ARLAN»

(5) «BEIBARYS»

(8) «ALMATY»

(11) «ALTAI TORPEDO»



Группа С (Нур-Султан)

(3) «TORPEDO»

(4) «NOMAD»

(9) «AQTOBE»

(10) «GORNAK»

Фото ХК "Горняк"