Звонок о том, что в с. Садчиковка Колтанайского района в скважину для воды провалился ребёнок 15.08.2019 г.р., поступил сегодня, 10 августа, в 17.25. Подробности спасения мальчика сообщили "НГ" в Северном РАОСО.

Спасатели прибыди на место в 17.54, оценили обстановку и принялись лопатами копать яму параллельно скважине. Одновременно с этим сделали петлю и при помощи удочки зафиксировали узел на видневшихся кистях ребёнка, чтобы исключить дальнейшее падение.

Ребёнок находился в скважине на глубине 3.5 м.

"Выкопав яму глубиной по уровню ниже нахождения ребёнка, начали вести подкоп непосредственно в сторону самого ребёнка, выгребая землю ведром с привязанной к нему верёвкой. Добравшись до ребёнка, окопали его от мешавшей освобождению земли, вытащили на поверхность. Работу закончили в 19.20", - говорится в сообщении.

Фото предоставлены Северным РАОСО