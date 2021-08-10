Прививочные пункты расположились в восьми школах областного центра. Получить здесь прививку сможет любой желающий с 10-го до 23 августа ежедневно. Об этом сообщили в пресс-службе акима Костаная.

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- В целях эффективного использования рабочего времени выездных бригад в некоторых пунктах допускается проводить прививку по мере формирования списков вакцинируемых по предварительной записи. В зависимости от текущей ситуации время работы может быть продлено, - отметили в пресс-службе.