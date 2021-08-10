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Дополнительные пункты вакцинации открыли в школах Костаная

10 августа 2021, 15:38 |  Коронавирус

Прививочные пункты расположились в восьми школах областного центра. Получить здесь прививку сможет любой желающий с 10-го до 23 августа ежедневно. Об этом сообщили в пресс-службе акима Костаная.

Фото из архива "НГ"

- В целях эффективного использования рабочего времени выездных бригад в некоторых пунктах допускается проводить прививку по мере формирования списков вакцинируемых по предварительной записи. В зависимости от текущей ситуации время работы может быть продлено, - отметили в пресс-службе.

Школа Микрорайон
 Время работы
1 ДСШ п. Дружба 16.00-18.00
2 № 16 8 микрорайон 16.00-20.00
3 № 17 Западный 9.00-17.00
4 № 21 Центр (Мельзавод) 9.00-18.00
5 № 27 Юбилейный 9.00-16.00
6 № 122 Костанай-2 9.30-16.00
7 № 25 Узкоколейная 09.30.-18.00
8 № 29 Аэропорт 09.30-14.00