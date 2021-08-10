Дополнительные пункты вакцинации открыли в школах Костаная
10 августа 2021, 15:38 | Коронавирус
Прививочные пункты расположились в восьми школах областного центра. Получить здесь прививку сможет любой желающий с 10-го до 23 августа ежедневно. Об этом сообщили в пресс-службе акима Костаная.
Фото из архива "НГ"
- В целях эффективного использования рабочего времени выездных бригад в некоторых пунктах допускается проводить прививку по мере формирования списков вакцинируемых по предварительной записи. В зависимости от текущей ситуации время работы может быть продлено, - отметили в пресс-службе.
|№
|Школа
|Микрорайон
|Время работы
|1
|ДСШ
|п. Дружба
|16.00-18.00
|2
|№ 16
|8 микрорайон
|16.00-20.00
|3
|№ 17
|Западный
|9.00-17.00
|4
|№ 21
|Центр (Мельзавод)
|9.00-18.00
|5
|№ 27
|Юбилейный
|9.00-16.00
|6
|№ 122
|Костанай-2
|9.30-16.00
|7
|№ 25
|Узкоколейная
|09.30.-18.00
|8
|№ 29
|Аэропорт
|09.30-14.00
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