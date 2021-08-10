Пока санврачи проводят разъяснительную работу, передает Informburo.kz.

Санврачи не будут проверять предприятия, которые должны обеспечить вакцинацию коллектива, несмотря на то, что, согласно постановлению главного государственного санитарного врача Казахстана, сотрудники компаний должны получить первый компонент до 10 августа.

"Проверка планируется с 1 сентября. К этой дате будет определён алгоритм. Пока проводится информационно-разъяснительная работа", – сообщил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы МЗ РК Садвакас Байгабулов.

В пресс-службе Министерства здравоохранения подтвердили, что проверки компаний начнутся с 1 сентября после вступление в силу требования по полной вакцинации сотрудников.

Контролировать охват вакцинацией работников, по данным источника в Министерстве здравоохранения РК, согласно алгоритму, будут в любой доступной форме:

через мониторинговые группы;

через Infokazakhstan и региональные палаты предпринимателей;

через медицинскую базу, сверяя данные по паспорту вакцинации.

Территориальные департаменты санэпидконтроля смогут привлекать работодателей к административной ответственности только после получения материалов от мониторинговых групп, рассказал источник в Минздраве.

"За то, что на работу пришёл невакцинированный сотрудник, наказание грозит как юрлицу, так и руководителю компании, ИП. Кроме того, наказать могут и назначаемого приказом руководителя компании сотрудника, на которого возложено обеспечение ежедневного контроля по допуску только вакцинированных работников", – отметил источник.

По данным Минздрава, на сегодняшний день в Казахстане первый компонент вакцины против Covid-19 получили 5 807 646 человек, второй – 4 445 534.

Первоначально по постановлению главного санврача страны работодатели некоторых организаций обязаны были обеспечить вакцинацию сотрудников первым компонентом до 15 июля. Однако позже этот срок сдвинули на 10 августа.