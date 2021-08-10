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В Казахстане с 10 августа начинаются проверки вакцинации у работников

10 августа 2021, 10:17 |  Коронавирус

Миллионы казахстанцев для того, чтобы продолжать работать, должны были к 10 августа привиться хотя бы первым компонентом вакцины от коронавируса. Что будет, если выходить на работу без вакцинации, читайте в материале Sputnik Казахстан.

© Sputnik / Тимур Батыршин

С 10 августа в Казахстане начинаются выборочные проверки граждан на их рабочих местах на предмет вакцинации от коронавируса. 

Кто может не прививаться

Работники предприятий и организаций, которых нет в длинном списке, который мы приводим ниже.

Также могут не прививаться граждане с постоянным медотводом и те, кто переболел в последние три месяца.

Можно ли прийти с ПЦР-тестом вместо прививки

Для непривитых сотрудников необходимо проходить ПЦР-тестирование не реже 1 раза в неделю (за исключением тех, у кого есть медотвод и тех, кто переболел в течение последних трех месяцев).

Кого будут наказывать за то, что сотрудник не привился

Штрафовать будут работодателя. Непривитого сотрудника штрафовать не будут

Каков размер штрафа за отказ от вакцинации


© Sputnik

Когда необходимо получить второй компонент вакцины

До 1 сентября 2021 года.

Кто должен вакцинироваться к 10 августа

Ограничения по допуску невакцинированных сотрудников (тех, кто не получил даже первый компонент вакцины) с 10 августа вводятся для:

- объектов по оказанию услуг населению, куда входят:

  • центры обслуживания населения (ЦОНы), отделения АО "Казпочта",
  • банки второго уровня, объекты финансового рынка, страховые компании, агентства по недвижимости, рекламные агентства, обменные пункты, ломбарды,
  • салоны красоты, парикмахерские, химчистки, прачечные,
  • фитнес-центры, спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры, СПА и массажные салоны/центры/кабинеты, бани, сауны, бассейны, пляжи,
  • типографические услуги, швейные ателье, фотосалоны, обувные мастерские, цветочные магазины, сервис по ремонту обуви, одежды, ремонту оргтехники,
  • объекты по оказанию услуг нотариуса, бухгалтера и консалтинга, маникюра и педикюра, косметологических услуг, иные объекты;

- объектов оптовой и розничной торговли (хранения) продукции и товаров народного потребления, в том числе для рынков, торговых домов, торговых сетей, торгово-развлекательных центров, магазинов, минимаркетов, супермаркетов, гипермаркетов;

- объектов культуры и досуга: музеи, музеи-заповедники, библиотеки, концертные организации, филармонии, театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, галереи, выставки, цирки и другие культурно-досуговые организации;

- объектов в сфере оказания услуг по проживанию населения: гостиницы, отели, хостелы, мотели, общежития, кемпинги и другие;

- организаций, осуществляющих пассажирские перевозки, аэропортов, железнодорожных, автомобильных и водных вокзалов, речных и морских портов, автостанций/автопереходов, пунктов обслуживания пассажиров;

- организаций образования и воспитания, в том числе: образовательных развивающих и коррекционных центров (для взрослых и детей), учебно-производственных комбинатов и других внешкольных организаций;

- объектов санаторно-курортного и оздоровительного назначения (санатории, дома/базы/зоны отдыха, профилактории, детские оздоровительные лагеря (пришкольные, загородные), туристские базы и другие);

- объектов общественного питания, в том числе, размещенных в организованных коллективах, а также осуществляющих доставку еды, стритфуды;

- медико-социальных объектов всех типов (дома престарелых, инвалидов, дома ребенка и другие);

- организаций здравоохранения, в том числе лабораторий;

- аптечных организаций;

- объектов жизнеобеспечения и коммунального хозяйства: организаций водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, по уборке территорий и вывозу отходов, по дезобработке помещений и территорий, аварийноспасательные службы, КСК и ОСИ, и других;

- организаций, оказывающих услуги экскурсионной деятельности;

- объектов досуга, развлекательных игровых объектов: компьютерных клубов, бильярдных залов, боулингов, развлекательных центров/парков, аттракционов, аквапарков, караоке, лотерейных клубов и иных пунктов/точек по реализации лотерейных билетов и других;

- объектов связи и телекоммуникаций.