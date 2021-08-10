Миллионы казахстанцев для того, чтобы продолжать работать, должны были к 10 августа привиться хотя бы первым компонентом вакцины от коронавируса. Что будет, если выходить на работу без вакцинации, читайте в материале Sputnik Казахстан .

С 10 августа в Казахстане начинаются выборочные проверки граждан на их рабочих местах на предмет вакцинации от коронавируса.

Кто может не прививаться

Работники предприятий и организаций, которых нет в длинном списке, который мы приводим ниже.

Также могут не прививаться граждане с постоянным медотводом и те, кто переболел в последние три месяца.

Можно ли прийти с ПЦР-тестом вместо прививки

Для непривитых сотрудников необходимо проходить ПЦР-тестирование не реже 1 раза в неделю (за исключением тех, у кого есть медотвод и тех, кто переболел в течение последних трех месяцев).

Кого будут наказывать за то, что сотрудник не привился

Штрафовать будут работодателя. Непривитого сотрудника штрафовать не будут

Каков размер штрафа за отказ от вакцинации





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