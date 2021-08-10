В Казахстане с 10 августа начинаются проверки вакцинации у работников
Миллионы казахстанцев для того, чтобы продолжать работать, должны были к 10 августа привиться хотя бы первым компонентом вакцины от коронавируса. Что будет, если выходить на работу без вакцинации, читайте в материале Sputnik Казахстан.
© Sputnik / Тимур Батыршин
С 10 августа в Казахстане начинаются выборочные проверки граждан на их рабочих местах на предмет вакцинации от коронавируса.
Кто может не прививаться
Работники предприятий и организаций, которых нет в длинном списке, который мы приводим ниже.
Также могут не прививаться граждане с постоянным медотводом и те, кто переболел в последние три месяца.
Можно ли прийти с ПЦР-тестом вместо прививки
Кого будут наказывать за то, что сотрудник не привился
Штрафовать будут работодателя. Непривитого сотрудника штрафовать не будут
Каков размер штрафа за отказ от вакцинации
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Когда необходимо получить второй компонент вакцины
До 1 сентября 2021 года.
Кто должен вакцинироваться к 10 августа
Ограничения по допуску невакцинированных сотрудников (тех, кто не получил даже первый компонент вакцины) с 10 августа вводятся для:
- объектов по оказанию услуг населению, куда входят:
- центры обслуживания населения (ЦОНы), отделения АО "Казпочта",
- банки второго уровня, объекты финансового рынка, страховые компании, агентства по недвижимости, рекламные агентства, обменные пункты, ломбарды,
- салоны красоты, парикмахерские, химчистки, прачечные,
- фитнес-центры, спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры, СПА и массажные салоны/центры/кабинеты, бани, сауны, бассейны, пляжи,
- типографические услуги, швейные ателье, фотосалоны, обувные мастерские, цветочные магазины, сервис по ремонту обуви, одежды, ремонту оргтехники,
- объекты по оказанию услуг нотариуса, бухгалтера и консалтинга, маникюра и педикюра, косметологических услуг, иные объекты;
- объектов оптовой и розничной торговли (хранения) продукции и товаров народного потребления, в том числе для рынков, торговых домов, торговых сетей, торгово-развлекательных центров, магазинов, минимаркетов, супермаркетов, гипермаркетов;
- объектов культуры и досуга: музеи, музеи-заповедники, библиотеки, концертные организации, филармонии, театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, галереи, выставки, цирки и другие культурно-досуговые организации;
- объектов в сфере оказания услуг по проживанию населения: гостиницы, отели, хостелы, мотели, общежития, кемпинги и другие;
- организаций, осуществляющих пассажирские перевозки, аэропортов, железнодорожных, автомобильных и водных вокзалов, речных и морских портов, автостанций/автопереходов, пунктов обслуживания пассажиров;
- организаций образования и воспитания, в том числе: образовательных развивающих и коррекционных центров (для взрослых и детей), учебно-производственных комбинатов и других внешкольных организаций;
- объектов санаторно-курортного и оздоровительного назначения (санатории, дома/базы/зоны отдыха, профилактории, детские оздоровительные лагеря (пришкольные, загородные), туристские базы и другие);
- объектов общественного питания, в том числе, размещенных в организованных коллективах, а также осуществляющих доставку еды, стритфуды;
- медико-социальных объектов всех типов (дома престарелых, инвалидов, дома ребенка и другие);
- организаций здравоохранения, в том числе лабораторий;
- аптечных организаций;
- объектов жизнеобеспечения и коммунального хозяйства: организаций водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, по уборке территорий и вывозу отходов, по дезобработке помещений и территорий, аварийноспасательные службы, КСК и ОСИ, и других;
- организаций, оказывающих услуги экскурсионной деятельности;
- объектов досуга, развлекательных игровых объектов: компьютерных клубов, бильярдных залов, боулингов, развлекательных центров/парков, аттракционов, аквапарков, караоке, лотерейных клубов и иных пунктов/точек по реализации лотерейных билетов и других;
- объектов связи и телекоммуникаций.
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