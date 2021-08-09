Жителя села Первомайское Алтынсаринского района Куаныша ШАРИПОВА и его зятя избили ночью 3 августа. Потерпевшие обратились с заявлением в РОП. Куаныш предполагает, что следствие ведется предвзято, так как один из нападавших - родственник сотрудника полиции.

Медэкспертиза выявила у Куаныша Шарипова ушиб головы и сотрясение мозга... / Фото Андрея СКИБЫ



2 августа Шарипов отмечал день рождения, пригласил сестру и ее мужа. Днем пили пиво, в 9-10 часов вечера вышли на улицу чтобы пожарить шашлыки.

- Около 2 часов ночи зять и сестра отправились спать, но я сам еще сидел во дворе, - вспоминает Шарипов. - В это время к нам во двор зашел сосед, поздравил меня и попросил выпить. Я принес ему водку - она была у меня дома, но сами мы ее не пили, так как с утра мне нужно было ехать на работу. Выйдя за двор, сосед начал кричать. Я вышел за калитку и хотел его успокоить, но в этот момент другой сосед, его сыновья и друзья напали на меня и разбили голову дубинкой.

На крики выбежали его жена и сестра, которая находится на последнем месяце беременности, нападавшие толкнули ее и она упала. Жену Куаныша ударили по колену и она тоже упала. Вышел зять Куаныша, его ударили по груди ломом и сломали ребра. Второй удар был уже дубиной - попали по голове.

- Затем они ушли, а мы так и лежали на земле еще около 40 минут, - рассказывает Куаныш. - Мотивом, скорее всего, было то, что сосед, который зашел к нам выпить, был родственником второго соседа. Мне кажется, что нападавшие находились в состоянии наркотического опьянения. В 4-5 утра мы вызвали скорую. После того, как вышли из больницы, написали заявление в полицию.

... и не нашла алкоголя в слюне / Фото Андрея СКИБЫ

По словам Шарипова, следователь Кайрат Естемисов, узнав фамилию нападавшего, попросил их забрать заявление. Оказалось, что племянник соседа работает в этом же РОПе.

Потерпевших направили на медицинское освидетельствование, которое показало отсутствие алкоголя в слюне. У Шарипова выявили ушиб верхней части головы и сотрясение головного мозга, у его зятя сломаны два ребра.

- Мы отправились назад в РОП, где пробыли до 4 часов дня, - рассказал Шарипов. - Зять уехал в Костанай. Вечером 3 августа ко мне подошли нападавшие с просьбой примириться, но я отказался. Следователь мне рассказал, что разговаривал с соседом, одного сына найти не смог, а другой сообщил, что мужчины дрались между собой и он их разнимал. Я настаивал на том, чтобы все участвовавшие в инциденте прошли освидетельствование на наркотики.

По словам Шарипова, на следующий день, 4 августа, следователь сказал, чтобы он забрал заявление и написал об отсутствии претензий к сотрудникам полиции. Шарипов спросил - не являются ли причиной этого родственные связи. Следователь ответил отрицательно.

- Я предполагаю, что сотрудники Алтынсаринского РОП ведут расследование не объективно, а предвзято. И среди сотрудников возможны факты коррупции и кумовства, - заявляет Куаныш Шарипов.

4 августа Шарипову пришла SMS о том, что его заявление зарегистрировали в ЕРДР / Скриншот предоставлен Куанышем ШАРИПОВЫМ



В тот же день он обратился с заявлением на бездействие сотрудников полиции в управление собственной безопасности ДП Костанайской области, а 5 числа - в районную прокуратуру. Ответ обещали предоставить через 30 и через 7 календарных дней соответственно.

В пресс-службе ДП Костанайской области на запрос "НГ" ответили, что заявление Шарипова зарегистрировано в ЕРДР, проводится расследование по ст. 107 ч. 2 п. 4 УК РК (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц), сейчас дело находится в прокуратуре района на изучении.