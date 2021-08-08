В матче пятого тура группового этапа Кубка Казахстана костанайский «Тобол» дома сыграл против «Тараза», пишет Sports.kz.

Фото из группы ФК "Тобол" ВКонтакте

Хозяева решили поберечь ряд лидеров, выпустили смешанный состав и уже в первом тайме были наказаны - перед перерывом голом отметился Бауыржан Байтана.

Видимо поражение не особо устраивало тренера "Тобола" Александра Москаленко, последовали замены и вышедший на поле узбекский нападающий Игорь Сергеев уравнял шансы на успех, а на второй компенсированной минуте после подачи углового ударом головой отметился Султан Абилгазы - 2:1.

Теперь у «Тобола» стало девять очков, и он сравнялся с лидирующим «Таразом» в группе В, восемь очков имеет «Мактаарал» и два «Атырау».

«Тобол» — «Тараз» 2:1 (0:1)

Голы: Байтана 44 (0:1), Сергеев 69 (1:1), Абилгазы 90+2 (2:1).

Фото fctobol.kz