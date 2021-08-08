В субботу, 7 августа 2021 года, в Костанайской области зарегистрировано 220 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,9%. Днем ранее, 6 августа, было 275 заболевших при темпе прироста 1,2%.

Иллюстративное фото kfor.com

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г .Костанай – 62, г. Рудный – 45, г. Лисаковск – 23, Костанайский район – 18, г. Житикара – 16, Аулиекольский район – 13, г. Аркалык – 11, Карабалыкский район - 9, по 6 случаев в Алтынсаринском и Денисовском районах, Сарыкольский район – 5, по 3 случая в Камыстинском и Наурзумском районах.

185 пациентов обследованы по самообращению, 29 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 6 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 190 с симптомами заболевания, 30 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 7 августа 2021 г. зарегистрировано 22 578 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных - 19 996, в том числе 57 пациентов за 7 августа.

С 1 февраля 2021 года в регионе вакцинированы от КВИ первым компонентом 259 520 человек (+ 15 36), вторым компонентом 196 204 (+ 2 048).