Как отметили в МСХ, по республике заготовлено 16,1 миллиона тонн грубых кормов, что составляет 68 процентов от запланированного годового объема. Ситуация находится под постоянным контролем правительства, сообщает Tengrinews.kz.

Фото: Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Межведомственной комиссией принято решение о введении с 15 августа временного запрета на вывоз из республики грубых кормов и квотирование экспорта зернофуража. При определении объемов квот на экспорт зернофуража МСХ в первую очередь будет исходить из наличия достаточного его объема, в первую очередь для внутренних нужд животноводов.

Принято решение о продлении до конца августа льготных тарифов (77 процентов ниже фактических тарифов) на перевозку кормов железнодорожным транспортом. Также для усиления темпов заготовки сена регионам выделено дополнительно 43,2 тысячи тонн удешевленного дизельного топлива, отведены более 211 тысяч гектаров земель природных резерватов для сенокошения.

"Продкорпорацией в рамках форвардной закупки из нового урожая будет закуплено 170 тысяч тонн ячменя и пшеницы 4-5 классов.

В целях создания дополнительного запаса кормов планируется довести объем фуражного фонда Продкорпорации до 370 тысяч тонн. В этих целях прорабатывается вопрос привлечения дополнительного объема финансирования.

"Ситуация с обеспеченностью в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях находится под контролем. Объемы заготовки грубых кормов в данных областях выше среднереспубликанского уровня. На сегодняшний день заготовлено: в Жамбылской области – 94 процента годового объема грубых кормов, Туркестанской области – 84 процента и в Алматинской области – 74 процента. Прогнозируемый отдельными "экспертами" падеж 3 миллионов голов скота из-за дефицита кормов не соответствует действительности и не имеет под собой оснований", - подчеркнули в министерстве.

Из резерва правительства данным областям выделены 3,6 миллиарда тенге на цели удешевления стоимости приобретаемых кормов (Кызылординской области – 1,7 миллиарда тенге, Мангистауской области – 1,9 миллиарда тенге).

Из фуражного фонда Продкорпорации Мангистауской и Кызылординской областям выделено 1,7 тысячи тонн ячменя, проинформировали в ведомстве.

В МСХ также отметили, что правительством дано поручение акимам областей организовать повсеместную заготовку соломы, в первую очередь ячменя и ржи. К вопросам кормообеспечения подключены волонтерские организации. Ими уже доставлены 5,8 тысячи тонн сена, которые распределены среди малоимущих и многодетных семей.

Для Мангистауской области прорабатывается вопрос использования на цели кормообеспечения из местного бюджета дополнительных 5,3 миллиарда тенге, что позволит области дополнительно закупить 25 тысяч тонн сена и 34 тысячи тонн зернофуража.

Отмечается также, что принято решение о пролонгации и реструктуризации долгов по кредитам сельхозтоваропроизводителей и уже начат прием заявок.

В целом принимаемые меры создали условия для снятия напряженности в вопросах заготовки кормов, возникшей под воздействием засухи. Ситуация находится на постоянном контроле правительства и акимов регионов.

"Наряду с вышеуказанными срочными мерами оперативного характера готовятся системные меры, направленные на обеспечение устойчивости развития животноводства. Они включают вопросы дальнейшего углубления диверсификации земледелия, доведения доли кормовых культур в севообороте до научно-обоснованных норм, развития семеноводства кормовых культур, усиления контроля за использованием пастбищных угодий", - заключили в МСХ.