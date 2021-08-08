Последним участником XXXII летних Олимпийских игр в Японии от Казахстана стала Софья Берульцева из Шымкента, защищавшая в Токио честь страны в дебютировавшем в олимпийской программе каратэ.

Восьмую бронзовую медаль в копилку Казахстана принесла каратистка Софья Берульцева

В предпоследний соревновательный день казахстанская спортсменка, чьим лучшим достижением до Олимпиады было второе место на чемпионате Азии 2019 года, выступила в разделе кумитэ (поединок) в весовой категории свыше 61 кг. Согласно регламенту турнира, на Олимпиаде спортсмены вначале соревнуются в двух группах, после чего по два каратиста из каждой группы, которые набрали наибольшее количество очков по итогам четырех боев, выходят в полуфинал.

В первом поединке отборочного этапа Берульцева встретилась с серебряным призером Первых Евразийских игр 2015 года Мельтем Ходжаоглу из Турции, а результатом поединка стала ничья - 5:5.

В следующем бою соперницей Софьи стала итальянская каратистка победительница II Европейских игр 2019 года, четырехкратная призер чемпионатов Европы Сильвия Семераро. В этом поединке победу одержала казахстанка со счетом 5:1.

Чемпионка мира (2018 г.), двукратная чемпионка Европы (2016 г. и 2021 г.), победительница Европейских игр (2015 г.) Ирина Зарецкая, представляющая Азербайджан стала следующей соперницей Берульцевой, которая повела в счете в бою против именитой каратистки - 2:0. Но итальянка практически сразу сократила разрыв до минимума, а затем и вышла вперед - 3:2. Спортсменки провели еще несколько активных атак и счет стал равный - 4:4. А за считанные секунды до окончания поединка, казахстанской каратистке удалось вырвать победу - 5:4, благодаря которой она гарантировала себе выход в полуфинал.

В заключительном, четвертом поединке Берульцева уступила чемпионке мира 2016 года Аюми Уэкуса из Японии - 1:5 и с пятью набранными очками вышла в полуфинал со второго места в группе «А».

Софья Берульцева в поединке за выход в финал против каратистки из Египта Ферьял Абделазиз, ставшей олимпийской чемпионкой

Путевку в финал казахстанка разыграла с бронзовым призером чемпионата мира 2018 года Ферьял Абдельазиз из Египта. Счет открыла Берульцева, нанеся точный удар в первые же секунды полуфинального поединка. Спустя несколько мгновений Абдельазиз сравняла счет и благодаря тактике «взрывных» ударов вышла вперед - 3:1. На второй минуте Софья заработала «юко», получив одно очко, а еще через 15 секунд счет стал равным - 3:3. Египтянка, до конца поединка пресекая любые попытки нашей спортсменки нанести удар и активно атакуя в ответ, одержала в итоге победу со счетом 5:4.

А Софья Берульцева стала бронзовым призером Олимпийских игр в Токио, завоевав для Казахстана последнюю восьмую бронзовую награду.

Ферьял Абделазиз же стала олимпийской чемпионкой, победив в финале Ирину Зарецкую - 2:0.

Фото НОК РК