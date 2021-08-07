Больше 3 миллионов домашних животных могут погибнуть, а два миллиона человек потеряют свой доход. Такие неутешительные прогнозы озвучили в Национальной ассоциации животноводов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Первый канал Евразия".

Фото: Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Как отмечает телеканал, засуха уже добралась до поселков близ Балхаша. Под палящим солнцем высохли озера, трава выгорела. В селе Балатопар от голода мучительно погибает домашний скот. Животноводы и экологи винят во всем не только аномальную жару, но и равнодушие чиновников.

"Весна была холодной, затянулась, шесть дней подряд шел снег, и в это время казахские животноводы очень много приплода потеряли. Но никто этот шум не поднял, правительство это не взяло во внимание! Дальше пошли холодные ночи, жаркие дни, из-за этого кормовая база не поднялась! На это тоже не обратили внимания. Но когда начал гибнуть скот массово в Кызылорде и Мангистау, тогда что-то подумали, но было уже поздно", - отметил председатель Национальной ассоциации животноводов Алмасбек Садырбаев.

По мнению эколога Лауры Маликовой, в Казахстане наблюдается тренд деградации пастбищных земель. У нас уже в 2019 году было известно, что 20 процентов пастбищных земель деградированы. "Это происходит и в результате интенсивного ведения сельского хозяйства, на местах акиматы не утверждают план пастьбы. К этому накладывается изменение климата. В сельском хозяйстве должен быть план адаптации к изменениям климата", - подчеркнула она.

Экономисты подтвердили, что должной подготовки к природным перепадам в Казахстане нет. За рубежом, например, в такой ситуации спасаются созданием искусственных резервуаров и дополнительными запасами кормов. "У нас сельское хозяйство в ВВП страны занимает 5,2 процента. Поэтому засуха в Мангистау, Кызылорде - она неприятна, но такого значимого большого влияния на ВВП не окажет. Большее влияние она окажет на цены", - поделился мнением экономист Марат Каирленов.

Фермеры распродают животных с двойной уценкой. Алмасбек Садырбаев говорит, что уже потеряно 30 процентов поголовья. Поэтому в стране продлили скидки на поставки сена в регионы, пострадавшие от засухи.

"Будем возить данное прессованное сено внутри Казахстана по тем скидкам, которые мы применяли в июле. На 77 процентов скидка, которая проводилась у нас в прошлом месяце, продлилась до 31 августа", - отметил заместитель председателя правления "Казахстан Темир жолы" Оралхан Кулаков.

"Перевозка сена не решит проблему! Там необходимы зерновые культуры. Президентом было дано четкое поручение Правительству: ограничить экспорт кормов. И что сделало Правительство? Да, ограничило экспорт силоса, сенажа, ржи, овса. Но этими культурами основные фермеры не пользуются. Они пользуются фуражным зерном 4-5 класса, фермеры пользуются кебек-отрубями и ячменем, а их вывозят! Наша страна за 30 лет даже не подумала о кормовой политике", - добавил Алмасбек Садырбаев.

Садырбаев считает, что падеж скота будет расти. По его пессимистичному сценарию, погибнет больше 3 миллионов животных. У представителей Минсельхоза другое мнение.

"Ситуация сложная, но не критическая. В Мангистауской области падеж составил порядка 1 159 голов скота, в Кызылординской области в Аральском районе погибло порядка 480 голов скота. Но если смотреть от общего объема поголовья областей, оно не превышает 1 процент", - сказал заместитель директора Департамента производства и переработки животноводческой продукции.

В Минсельхозе создали рабочую группу для решения проблемы и собрали штаб по заготовке кормов. Между тем Европейский союз выделил Казахстану более 100 миллионов тенге в качестве гуманитарной помощи фермерам.