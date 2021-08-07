В пятницу, 6 августа 2021 года, в Костанайской области зарегистрировано 275 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 1,2%. Это на 10 случаев больше, чем в четверг, 5 августа, при таком же темпе прироста.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай – 100, г. Рудный – 38, Аулиекольский район – 23, по 22 случая в г. Житикаре и Карабалыкском районе, Карасуский район – 16, г.Лисаковск – 14, Амангельдинский район – 9, Камыстинский район – 6, Денисовский район – 5, по 4 случая в Алтынсаринском, Жангельдинском и Федоровском районах, по 3 случая в Узункольском и им.Б.Майлина районах, 2 случая в Сарыкольском районе.

245 пациентов обследованы по самообращению, 23 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 7 с профилактической целью.

Из числа инфицированных 241 с симптомами заболевания, 34 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 6 августа 2021 г. зарегистрировано 22 358 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных - 19 939 человек, в том числе 286 - 6 августа..

С 1 февраля 2021 года в регионе вакцинировано первым компонентом 257 984 человека (+ 2 812 за сутки), вторым компонентом 194 156 (+ 4 197).

По информации Министерства здравоохранения РК, 5 августа в Костанайской области от КВИ+ умерли 2 человека, заразились коронавирусной пневмонией (КВИ-) 20 человек.

По подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ и КВИ- в Костанайской области с начала пандемии - 82 человека.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 350 человек.