Интернет-медиа HOLA News 6 августа опубликовало исследование журналиста Айнур КОСКИНОЙ, которое может быть интересно читателям "НГ". Тем более, что отправной точкой стала статья нашего корреспондента Ольги ЛИХОГРАЙ. В соответствии с правилами источника мы размещаем эту публикацию в сокращенном виде - 30% от общего объема. Далее - текст HOLA News.

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов руководит регионом уже шесть лет. В июне 2021-го ему исполнилось 49 лет. Проживает он в резиденции, в 10 километрах от областного центра.

Фото ng.kz

Резиденция, как писал костанайский портал «Наша газета», построена в 70-е годы и предназначена для размещения зарубежных, республиканских делегаций и официальных государственных лиц. Архимед Мухамбетов живёт в одном из домов из числа 14-ти объектов резиденции. Кстати, месячная арендная плата за коттедж из четырех комнат общей площадью 200 квадратов составляет 40 000 тенге. По крайней мере, об этом неоднократно рассказывал сам Архимед Мухамбетов.

Архимед Мухамбетов /Фото Ortcom.kz

Архимед Бегежанович – уроженец Актюбинской области. Окончил Самарский государственный технический университет (инженер-электрик) и Казахско-русский международный университет (бакалавр финансов).

После окончания университета стал работать в коммерческих структурах города Актобе: с 1994 по 1997 годы был директором ТОО «Дрим-Тим», с 1997 по 1998 годы руководил комбинатом хлебопродуктов ТОО «Рамазан», с 1998 по 2002 годы – возглавлял ТОО «Орас».

Следующие четыре года – с 2002 по 2006-й – занимал посты начальника управления внешнеэкономических связей и инвестиций Актюбинской области, регионального директора АО «Фонд развития малого предпринимательства».

2006 год стал переломным для 33-летнего Архимеда Мухамбетова. В феврале его назначают заместителем акима города Актобе. На этом посту он пробыл около двух лет. В октябре 2008-го он пересаживается в кресло главы города. А в июле 2011 года его назначают акимом Актюбинской области. Регион он возглавлял почти четыре года. Как раз в этот период был награжден орденом «Құрмет». В сентябре 2015-го он стал главой Костанайской области. С апреля 2017 года входит в состав Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при президенте РК.

Супруга Мухамбетова – Айнагуль Альмовна Алим (1975 г.р.). У супругов трое детей: два сына – Ернар Архимедұлы Бегежан (1996 г.р.) и Эмир (2013 г.р.), а также дочь – Эллина (2004 г.р.). Ни один из членов семьи Архимеда Мухамбетова не указан учредителем в юридических лицах: к примеру, ТОО, АО или в некоммерческих организациях.

Супруга и сын зарегистрированы как индивидуальные предприниматели в городе Нур-Султан (район «Алматы»): Айнагуль Алим – с сентября 2015 года, а Ернар Бегежан оформил ИП почти год назад (ИП ERA). Стоит отметить, что в списке налогоплательщиков, отсутствующих по юридическому адресу, судя по информации Комитета государственных доходов Министерства финансов РК (КГД МФ РК), Айнагуль Алим нет. Получается, что супруга акима Костанайской области в течение шести лет, как минимум, должна была регулярно появляться в столице, а как максимум – жить там. Возможно, этим и объясняется «неустроенность» Архимеда Мухамбетова в Костанае, который предпочитает резиденцию собственному дому или квартире?

Фото: Алексей Ракин/ 2ГИС

К слову, основным видом деятельности ИП указаны аренда и управление собственной недвижимостью. Только вот какой именно недвижимостью управляет супруга акима Костанайской области и его сын – неизвестно. Причина – требования действующего законодательства «О защите персональных данных». Хотя поговаривают, что управлять есть чем: как жилой, так и нежилой недвижимостью. К примеру, семью Архимеда Мухамбетова часто встречают у себя жильцы элитного шестиэтажного дома по адресу: город Нур-Султан, переулок Тоқырауын, 12. Это – жилой комплекс «Парижский квартал». На сайте недвижимости «Krisha.kz» есть объявление о продаже трехкомнатной квартиры на первом этаже этого дома. Цена продажи – 300 млн тенге. По текущему курсу это более 700 тысяч долларов США. Разумеется, в таком доме квартир немного – всего 15. И соседи хорошо знают, кто живет в таком доме: в квартире №6, по их словам, семью главы Костанайского региона: Айнагуль Альмовну с 17-летней дочерью Эллиной и восьмилетним сыном Эмиром видят часто. Есть у нее и собственное место в паркинге дома: там она паркует автомобиль марки Lexus RX 350 черного цвета.

Кстати, старшего сына Архимеда Мухамбетова – 25-летнего Ернара – жители Актобе и Костаная часто видят на улицах города на автомобиле марки Lexus 570 черного цвета. Говорят, что сын и мать главы Костанайского региона живут на улице Алии Молдагуловой в Актобе. По крайней мере, так утверждают актюбинцы, проживающие в этом районе. И, якобы, мать Мухамбетова возят на автомобиле Toyota Land Cruiser 200. На таком же белом внедорожнике, только с другими государственными номерами, видели и старшего брата Архимеда Мухамбетова – Мирлана Бегежановича.

К слову, о недвижимости семьи Мухамбетовых. Наличие или отсутствие недвижимости подтверждается налогами на имущество. К примеру, Архимеду Мухамбетову до 1 октября 2021 года предстоит оплатить Управлению государственных доходов по Есильскому району города Нур-Султан по этой статье сумму в размере 321 500 тенге.

Для сравнения возьмем трехкомнатную квартиру в центре Левобережья площадью 100 квадратных метров. Налог на нее составляет чуть менее 22 000 тенге. Сумма налога на имущество Архимеда Мухамбетова эквивалентна налогу на 15 таких квартир.

Супруга акима Костанайской области – Айнагуль Алим – должна будет заплатить УГД Алматинского района г.Нур-Султан налог на имущество в размере около 168 000 тенге. Это по сумме эквивалентно налогу на семь трехкомнатных квартир, которые мы взяли для сравнения. Супруга Архимеда Мухамбетова имеет также имущество и в Актобе. В городское управление госдоходов она должна перевести более 90 000 тенге. Стоимость облагаемого налогом имущества должна быть не меньше 28 миллионов тенге.

Сын Архимеда Мухамбетова – Ернар – должен заплатить в УГД по Алматинскому району Нур-Султана 102,5 тысячи тенге в виде налога на имущество, а в налоговый орган Актобе – 34,6 тысячи тенге.

Семья Архимеда Мухамбетова в общей сложности платит около 600 тысяч тенге налогов на имущество в двух городах Казахстана: Нур-Султане и Актобе. Стоит отметить, что налогом на имущество облагаются только собственники. При этом в Костанае аким Мухамбетов проживает в государственной резиденции, за содержание которой налогоплательщики региона ежегодно платят 50 млн тенге.

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