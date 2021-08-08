На прошлой неделе заместитель акима Костанайской области Бахыт Есимова провела прием граждан по личным вопросам. Естественно, онлайн. Я ждал этой встречи более четырех месяцев, вопросов накопилось немало, причем некоторые выходили за рамки областных. Но, как известно, Бахыт Амангельдиновна является политическим госслужащим, имеющим право влиять на процессы в масштабах страны. К тому же наша первая встреча в начале года давала повод думать о ней как о человеке эрудированном, раскрепощенном, лишенном какого-либо намека на чванство.

Вот некоторые из заданных вопросов.

Зачем нашему унитарному государству сенат? Подписывать бумаги, рожденные в нижней палате? Зачем? Ведь в мажилисе что ни депутат, то доктор наук, экономических или юридических, плюс в профильные комитеты привлекаются крупные специалисты извне. Что в этом процессе может добавить сенат? Ничего, это чистой воды дармоеды, сидящие на шее налогоплательщиков. И, кстати, о зарплате депутатов. Если они позиционируют себя в качестве народных избранников, то пусть и разделяют проблемы социума и получают оплату, равную средней по стране. Сегодня она равна 253 000 тенге. Это примерно в 10 раз меньше того, что получают депутаты (вместе с непременными премиальными к 12 государственным праздникам), плюс бесплатное жилье, транспорт, командировочные, представительские. Поэтому сегодня депутат Парламента - это небожитель, далекий от проблем социума, того же прожиточного минимума в 34 302 тенге, величины комуслуг, цен на транспорте. Лично у него таких проблем нет.

Величина адресной социальной помощи (АСП). Она положена тем семьям, где среднедушевой доход меньше 20 000 тенге. Но расчет в корне неправильный. За основу берется начисленная зарплата, из которой на руки выдается сумма, на 20% меньше начисленной. Это подоходный налог и пенсионные взносы. Так кого же мы обманываем? Здесь государство проявляет неприкрытую мелочность, хотя рядом паразитирует нацкомпания «Самрук-Казына», имеющая представительства в 107 странах мира. Ее работники получают немыслимые многомиллионные зарплаты, не говоря уже о чудовищных премиях. А мы ущемляем малоимущих.

Абсолютно ненормальна ситуация с тендерами на госуслуги. Их чаще всего выигрывают обе столицы, а также Шымкент и Актобе. Причем победители не заморачиваются доставкой в область рабочей силы и спецтехники. Они нанимают субподрядчков из числа местных профильных организаций и те выполняют все работы по договору. Понятное дело, часть выделенных средств забирают подрядчики, часть уходит местной власти, обеспечившей выигрыш тендера, на остатки производятся договорные работы. Поэтому чему удивляться, когда дома рассыпаются, а асфальт на дорогах смывается осадками? Вообще зачем проводить республиканский тендер, если в области есть возможность все работы выполнять своими силами? Кто-то же должен ликвидировать эту продуманную мафиозную структуру, от которой страдают все граждане.

О силовых структурах и, в частности, о полицейской службе. Известно, что в советское время в управлениях было по генералу и нескольких полковников, в районах и городах начальники в основном носили звание майоров. Сейчас полковника, и не одного, можно встретить в любом райотделе, а в Костанае, в городе, в общем-то небольшом, есть два отдела, а над ними уже зависает целое городское управление. Мало того, раньше были участковые, которые справлялись с проблемами своего района вполне самостоятельно, а теперь у каждого из них появилось по несколько помощников, тоже офицеров. Все это как-то плохо соотносится с заявлениями министра МВД о сокращении личного состава. Я понимаю, власть ищет опору в силовиках, а не в народе, но должны же существовать какие-то разумные пределы.

Та же картина в исполнительной власти. Еще лет пять назад были поселковые акимы, они сами справлялись с местными проблемами. Сегодня, присоединив к поселку какую-нибудь деревушку в 20-30 дворов, они получают в управление так называемый сельский округ и увеличивают штат акимата до 6-8 человек. Практически при том же объеме работы.

Та же картина в городских и районных акиматах. Где был завотделом, сегодня появилась приемная с секретарем, замы, разного рода специалисты, переводчики, юристы. Отсутствуют специалисты по внешним связям. Надо полагать, временно. Такая вот дурь нам впаривается как приближение власти к народу, и местным властям она удобна и выгодна. Растет финансирование, растет возможность трудоустройства родственников и земляков.

Приближается осенне-зимний период, и вновь со всей остротой встает проблема возврата области в свой часовой пояс. Этот вопрос местные «авторитеты» извратили до невозможности, уйдя в сторону от главного: человеку вредно просыпаться раньше восхода солнца. По такому ритму живет вся биосфера, именно солнце запускает все биохимические процессы в организме в целом и каждом его органе, включая мозг. И если взрослые, проснувшись раньше восхода, ищут и находят возможность компенсации, то дети становятся главными жертвами хроноцида. Это те, кто с незапущенным к деятельности организмом идут в школу и первые два часа мало что соображают в происходящем, их мозг еще спит. После восхода солнца можно просыпаться в любое время, мозг уже включен. Поэтому забота инициаторов в первую очередь о детях, идущих в садик или школу, для них досрочная побудка грозит медленно, но верно привести к неврозам и психическим заболеваниям. Проблема эта поднята в нашей области несколько лет назад, она тормозится под всякими предлогами, что надо создать группу специалистов для изучения последствий. Хотя подобные ссылки слушать смешно. Весь этот путь прошла Кызылординская область и в 2018 году вернулась в свой часовой пояс. А мы, что, с другой планеты? Поезжайте, господа из акиматов, в соседнюю область, там вас просветят.

Это не все вопросы, озвученные на приеме у Бахыт Есимовой. К остальным тоже еще вернемся.

А какая реакция была на прозвучавшие вопросы? Ну скажем так: «Чапай думать будет». Правда, со стороны работника управления соцзащиты прозвучала любопытная реплика: «Если считать АСП по вашему варианту, то на бюджет ляжет огромная дополнительная нагрузка». Оказывается, копеечные начисления АСП составляют главную тяжесть бюджета. И грустно, и смешно..