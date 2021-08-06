Студенты КРУ им. Байтурсынова обратились в «НГ», опасаясь, что отсутствие паспорта вакцинации станет причиной недопуска к занятиям. В качестве доказательства приложили переписку с куратором, в которой на вопрос об обязательной вакцинации преподаватель ответил так: «Если вы не вакцинируетесь, то должен быть медотвод ВКК, потому что с сентября начнут вакцинировать даже детей с 12 лет».

- Обязаны ли студенты и магистранты вакцинироваться? - спрашивают студенты КРУ. - Если нет, то почему университеты обязывают это делать? Сможем ли мы продолжить обучение без получения вакцины? И что делать тем, кому медотвод не дадут, но по состоянию здоровья вакцинироваться опасно? Хочется получить конкретные ответы на поставленные вопросы.

Проректор по академическим вопросам КРУ им. Байтурсынова Ербол ИСАКАЕВ сообщил «НГ», что вакцинация в университете добровольная, но «возможны перегибы на местах».

- Либо преподаватель неправильно объяснил, либо студенты не так поняли, - сказал Исакаев. - Университет ставит задачу разъяснить сотрудникам и студентам о необходимости вакцинации. Для этого мы ведем статистику вакцинированных. Вчера я специально провел совещание с директорами институтов, чтобы ещё раз им напомнить, что никого нельзя принуждать к вакцинации. Могу сказать, что ограничений по допуску для невакцинированных пока не предусмотрено. Пока нам даже неизвестно, в каком формате будет организован учебный год. Есть 5 вариантов, среди которых и традиционный, доковидный формат. Наш университет также присоединился к системе «Ашык». Но как точно мы будем работать, станет понятно примерно через неделю, когда поступят инструктивное письмо и рекомендации по организации обучения от министерства образования. Они появятся приблизительно через неделю.

По информации Исакаева, в КРУ вакцинировались 85% преподавателей и 44,2% студентов. Не вакцинировались 94 несовершеннолетних и 208 студентов, подтвердивших медотвод.

Как отметил проректор, если педагоги продолжат настаивать на обязательной вакцинации, студенты или их родители могут обратиться с жалобой к директорам институтов.



