Владимировка - административный центр сельского округа с одноименным названием. Поселок находится в 38 км к северо-востоку от Костаная. Население - около 3 000 человек. Раньше местные жители добирались в областной центр на автобусе, который по пути заезжал в Нечаевку, Молокановку и Тобыл.

Скриншот с сайта yandex.kz

- В последнее время у нас перестал ходить автобус на Костанай. И водитель есть, и машина, а не ходит. Перевозчик говорит, что акимат не разрешает, - пожаловался "НГ" житель села Нечаевка Анатолий КУЯНЦЕВ. - У нас каждый день на остановке человек по 10-15 стояло. А сколько с Владимировки едет, с других населенных пунктов! Сейчас август, детям, студентам на учебный год закупать нужно, кому-то ехать на работу. А как быть, не знаем.

Перевозчик, индивидуальный предприниматель Константин Топоров отказался комментировать «НГ» ситуацию, сказал, что по всем вопросам нужно обращаться в акимат Костаная.

- С отделом ЖКХ у перевозчика был подписан контракт на 2 месяца, который ИП Топоров должен был продлить. Но он этого не сделал, объяснив, что маршрут Костанай-Владимировка - нерентабельный, - пояснил «НГ» главный специалист отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог акимата Костаная Нурдаулет БЕЙСЕНОВ. - Маршрут приносил перевозчику огромные убытки, он постоянно уходил в минус из-за того, что набирал очень мало пассажиров.